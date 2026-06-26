Зеленський запровадив нові санкції проти колаборантів і структур РФ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо продовження санкцій проти структур, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Також нові обмеження запровадять щодо осіб, які співпрацюють з окупаційною владою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

Санкції проти російського ВПК та колаборантів

Перший санкційний пакет передбачає продовження обмежень щодо компаній та їхніх власників, які беруть участь у виробництві й модернізації російської стрілецької зброї, розробляють безпілотники та системи передачі даних для армії РФ, а також забезпечують метеорологічну та інформаційно-технічну підтримку російської авіації.

Другий пакет санкцій охоплює 67 фізичних осіб та одну юридичну особу. До списку потрапили представники окупаційних адміністрацій, так звані судді, депутати та чиновники, які сприяють російській агресії на тимчасово окупованих територіях України.

Серед підсанкційних осіб:

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директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яку звинувачують у сприянні незаконному вивезенню дітей з окупованої частини Донеччини до Росії,

керівник агрофірми "МИР" Іван Доценко, який, за даними влади, закликав підприємців і аграріїв Херсонської області співпрацювати з окупантами.

Крім того, санкції торкнулися підприємства "Союзметалсервіс", яке, за інформацією української сторони, забезпечує функціонування захоплених росіянами металургійних, коксохімічних і вугільних підприємств на території Донецької та Луганської областей.

"Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, — повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу", — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В Офісі Президента також повідомили, що інформацію про нові санкції передадуть міжнародним партнерам для подальшої синхронізації обмежень в інших юрисдикціях.

Як писали Новини.LIVE, ЄС продовжила санкції проти РФ ще на рік. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Європейської ради 18 червня.

Також ми повідомляли, що ЄС хоче заборонити в'їзд учасникам війни проти України. Ініціативу підтримали окремі країни-члени ЄС, зокрема Естонія, яка давно просувала подібні обмеження.