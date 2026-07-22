Лайма Вайкуле об Украине, Зеленском и поддержке украинцев в войне

Лайма Вайкуле. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не представляет себе ситуации, при которой граждане Латвии вышли бы на улицы, чтобы сменить военное руководство страны. В то же время артистка выразила восхищение украинцами и поддержала президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Вайкуле назвала Зеленского героем и рассказала о своем отношении к украинцам

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик находится в Юрмале в гостях у Лаймы Вайкуле, где состоялась открытая репетиция артистки перед фестивалем. На мероприятие пригласили ограниченный круг журналистов и музыкантов, которые смогли увидеть подготовку к предстоящему концерту.

Репетиция проходила в частном доме певицы в одном из самых престижных районов Юрмалы. В большом зале вместе с Лаймой Вайкуле работали оркестр и артисты, которые готовили музыкальную программу фестиваля.

Частный дом певицы Лаймы Вайкуле. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Во время встречи Елена Халик передала певице подарок от Украины и отметила, что сейчас, в условиях войны, такие символические вещи имеют особое значение.

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"Мы знаем, что вы всегда поддерживаете нас, поддерживаете нашу страну", — сказала Елена Халик, обращаясь к Вайкуле.

Певица заявила, что внимательно следит за событиями в Украине и восхищается стойкостью украинского народа.

"Я знаю обо всём, что происходит, но просто восхищаюсь украинцами, потому что у них есть отношение ко всему и сила это выдержать", — сказала Вайкуле.

Она также выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что считает его героем за то, что он продолжает руководить страной в чрезвычайно сложный период.

"Я очень уважаю Зеленского, потому что бороться и идти вперед в такие тяжелые времена — я не знаю, смог бы это сделать кто-то еще. Для меня он герой", — сказала артистка.

Вайкуле ответила, возможны ли в Латвии подобные протесты

Отдельно журналистка спросила Лайму Вайкуле, могла ли бы в Латвии возникнуть ситуация, когда люди выходят на улицы, чтобы требовать перемен в военном руководстве, как это происходит в других странах. Певица ответила, что не может представить себе такой сценарий в своей стране.

"Я этого не представляю, конечно. Но на выборы у нас ходят все", — отметила Вайкуле.

В конце встречи Лайма Вайкуле поблагодарила за визит и пригласила журналистов встретиться уже на фестивале. Встреча завершилась словами поддержки Украины.

Новини.LIVE писали, что Латвия продолжает активно поддерживать Украину. В частности, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, развитие совместных оборонных инициатив и интеграцию Украины в Европейский Союз.

Новини.LIVE сообщали, что Латвия заинтересована в использовании украинского опыта борьбы с беспилотниками и планирует интегрировать эти наработки в собственные оборонные системы. Также страна рассматривает возможность применения такого опыта в рамках оборонных механизмов НАТО.