«Никто в мире не знает лучше»: Латвия хочет интегрировать украинский опыт противодействия дронам в НАТО

Андрис Кулбергс. Фото: Reuters

Латвия заинтересована в глубоком внедрении украинского опыта противодействия беспилотникам. Кроме того, страна рассматривает возможность его дальнейшей интеграции в оборонные механизмы НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Латвия и Украина совместно оценят потребности в сфере противодействия дронам

По его словам, Украина сегодня обладает уникальным и наиболее проверенным на практике в мире опытом противодействия дронам, поэтому союзникам стоит опираться именно на эти наработки.

"Нет никого в мире, кто лучше знает, как защищаться от дронов, чем Украина", — подчеркнул Кулбергс.

Он подчеркнул, что эффективность украинских решений доказана в условиях реальной войны, поэтому страны-партнеры должны использовать уже готовые технологии и подходы, а не тратить время на разработку альтернатив с нуля.

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Кулбергс сообщил, что в рамках нового соглашения латвийские и украинские специалисты проведут совместную оценку потребностей Латвии в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Речь идет, в частности, об анализе систем обнаружения, наблюдения и защиты воздушного пространства, а также об определении направлений их укрепления.

Ожидается, что результаты этого сотрудничества могут быть интегрированы в общую систему безопасности НАТО, что позволит усилить защиту воздушного пространства стран Балтии.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Латвии отметил, что Украина обладает уникальным опытом в сфере противодействия беспилотникам. Он подчеркнул, что эти наработки имеют ключевое значение для обеспечения безопасности европейских государств.

Новини.LIVE сообщали, что Украина заключила оборонное соглашение Drone Deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Документ предусматривает совместное производство беспилотников и усиление защиты от российских угроз.