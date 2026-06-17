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Головна Новини дня Латвія посилить ППО завдяки українському досвіду протидії дронам

Латвія посилить ППО завдяки українському досвіду протидії дронам

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 18:22
“Ніхто у світі не знає краще”: Латвія хоче інтегрувати український досвід протидії дронам у НАТО
Андріс Кулбергс. Фото: Reuters

Латвія зацікавлена у глибокому впровадженні українського досвіду протидії безпілотникам. Також країна розглядає його подальшу інтеграцію в оборонні механізми НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Латвія та Україна спільно оцінять потреби у сфері протидії дронам

За його словами, Україна сьогодні має унікальний і найбільш практично перевірений досвід у світі щодо протидії дронам, тому союзникам варто спиратися саме на ці напрацювання.

"Немає нікого у світі, хто краще знає, як захищатися від дронів, ніж Україна", — наголосив Кулбергс.

Він підкреслив, що ефективність українських рішень доведена в умовах реальної війни, тож країни-партнери мають використовувати вже готові технології та підходи, а не витрачати час на розробку альтернатив із нуля.

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Кулбергс повідомив, що в межах нової домовленості латвійські та українські фахівці проведуть спільну оцінку потреб Латвії у сфері протидії безпілотним літальним апаратам.

Йдеться, зокрема, про аналіз систем виявлення, спостереження та захисту повітряного простору, а також визначення напрямків їхнього посилення.

Очікується, що напрацювання цієї співпраці можуть бути інтегровані в загальну систему безпеки НАТО, що дозволить посилити захист повітряного простору країн Балтії.

Новини.LIVE повідомляли, що Прем’єр-міністр Латвії зазначив, що Україна володіє унікальним досвідом у сфері протидії безпілотникам. Він підкреслив, що ці напрацювання мають ключове значення для забезпечення безпеки європейських держав.

Новини.LIVE інформували, що Україна уклала оборонну угоду Drone Deal із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Документ передбачає спільне виробництво безпілотників і посилення захисту від російських загроз.

Латвія дрони війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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