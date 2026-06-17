“Ніхто у світі не знає краще”: Латвія хоче інтегрувати український досвід протидії дронам у НАТО

Латвія посилить ППО завдяки українському досвіду протидії дронам
Латвія зацікавлена у глибокому впровадженні українського досвіду протидії безпілотникам. Також країна розглядає його подальшу інтеграцію в оборонні механізми НАТО.
Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Латвія та Україна спільно оцінять потреби у сфері протидії дронам
За його словами, Україна сьогодні має унікальний і найбільш практично перевірений досвід у світі щодо протидії дронам, тому союзникам варто спиратися саме на ці напрацювання.
"Немає нікого у світі, хто краще знає, як захищатися від дронів, ніж Україна", — наголосив Кулбергс.
Він підкреслив, що ефективність українських рішень доведена в умовах реальної війни, тож країни-партнери мають використовувати вже готові технології та підходи, а не витрачати час на розробку альтернатив із нуля.
Кулбергс повідомив, що в межах нової домовленості латвійські та українські фахівці проведуть спільну оцінку потреб Латвії у сфері протидії безпілотним літальним апаратам.
Йдеться, зокрема, про аналіз систем виявлення, спостереження та захисту повітряного простору, а також визначення напрямків їхнього посилення.
Очікується, що напрацювання цієї співпраці можуть бути інтегровані в загальну систему безпеки НАТО, що дозволить посилити захист повітряного простору країн Балтії.
Новини.LIVE повідомляли, що Прем’єр-міністр Латвії зазначив, що Україна володіє унікальним досвідом у сфері протидії безпілотникам. Він підкреслив, що ці напрацювання мають ключове значення для забезпечення безпеки європейських держав.
Новини.LIVE інформували, що Україна уклала оборонну угоду Drone Deal із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Документ передбачає спільне виробництво безпілотників і посилення захисту від російських загроз.