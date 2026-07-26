Лайма Вайкуле ответила на вопрос, возможно ли нападение России на страны Балтии

Латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото: laima_vaikule_official / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала возможность нападения РФ на страны Балтии. Она заявила, что надеется на здравый смысл, однако после событий 2022 года уже трудно быть уверенной в каких-либо прогнозах. Также артистка объяснила, по какому принципу отбирали участников фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Об этом Лайма Вайкуле рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Лайма Вайкуле о возможном нападении России на страны Балтии

Во время беседы главный редактор Новини.LIVE Елена Халик спросила артистку, считает ли она возможным нападение России на страны Балтии.

В ответ Вайкуле призналась, что хочет верить в здравый смысл, хотя после начала полномасштабной войны России против Украины никаких уверенных прогнозов делать уже не берется.

"Думаю, хватит разума этого не делать. Ну, я так думаю. Но был 2022 год, поэтому уже никто ничего не знает", — сказала Лайма Вайкуле.

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Также главный редактор Новини.LIVE Елена Халик обратила внимание на то, что в этом году со сцены фестиваля прозвучало много важных посланий, и поинтересовалась, сознательно ли организаторы подбирали именно таких артистов.

Лайма Вайкуле ответила, что участники фестиваля разделяют общие ценности, поэтому их позиция вполне естественна.

"Они такие. Они молодцы и думают так же, как и мы. Поэтому они здесь", —подчеркнула артистка.

Что известно о фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala — международное музыкальное мероприятие, основательницей и хозяйкой которого является латвийская певица Лайма Вайкуле. Ежегодно он проходит в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале и объединяет известных исполнителей из разных стран, которые выступают в сопровождении симфонического оркестра.

В 2026 году фестиваль пройдет с 24 по 26 июля. Организаторы называют его одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Прибалтике, которое традиционно собирает артистов мирового уровня и популярных латвийских исполнителей.

Новини.LIVE сообщали, что Лайма Вайкуле выразила поддержку Украине и заявила, что восхищается стойкостью украинского народа. Также артистка назвала президента Украины Владимира Зеленского героем, подчеркнув, что уважает его за лидерство во время войны. Об этом Вайкуле сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Новини.LIVE также писали, что в июле 2025 года латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддержала Украину и призвала западных партнеров предоставить украинским защитникам необходимое оружие. По словам артистки, сейчас самое важное — как можно скорее положить конец войне.