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Латвійський співак зібрався до Києва та заспівав українською

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 18:27
Маркус Ріва анонсував концерт у Києві та заспівав українською — відео
Маркус Ріва. Фото: Новини.LIVE

Латвійський співак Маркус Ріва висловився на підтримку України та заявив, що планує приїхати до Києва з гастролями. Артист навіть написав декілька пісень українською.

Про це він заявив у коментарі Новини.LIVE під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі та заспівав уривок свого нового україномовного треку.

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Вже цього року артист сподівається приїхати до Києва із концертом. За словами Маркуса, він струбований подіями в Україні та дуже переживає за друзів та колег, які перебувають тут.

"Я планував приїхати до України цього року, але я переміг у шоу "Битва хорів" і з'явилося багато роботи. Мені потрібно спланувати тиждень чи два, щоб приїхати до Києва. Я щодня думаю про ситуацію в Україні, за друзів і колег там. Сподіваюсь, що це станеться (візит — ред.) цього року", — сказав співак.

Ба більше, Ріва навіть вже написав декілька пісень українською мовою. Один із його улюблених треків отримав назву "Made in UA".

"У мене є декілька пісень українською, які я ще не випустив. Їм потрібні фінальні штрихи, десь треба покращити вимову. І сподіваюсь, це станеться, коли я приїду до України", — сказав артист.

Нагадаємо, раніше співачка Ніно Катамадзе оголосила про серію концертів в Україні.

А також відомий молдавський гурт зробив заяву щодо війни в Україні.

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Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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