Гурт SunStroke висловися про війну в Україні — відео

Гурт SunStroke. Фото: Новини.LIVE

Молдавський гурт SunStroke висловили своє занепокоєння щодо війни в Україні. Артисти зізналися, що разом із українцями прагнуть миру.

Про це виконавці розповіли в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.

Реклама

Читайте також:

Гурт SunStroke про війну в Україні

Артисти зізналися, що повномасштабне російське вторгнення в Україну вплинуло і на їхні життя. Мешканці Молдови бажають миру Україні та сподіваються якомога швидше знову мати змогу приїжджати з концертами і на відпочинок.

"Ми перебуваємо у безпосередній близькості до України, тому для нас це нагальне питання. Усі слідкують за новинами, усі бажають припинення цього конфлікту — вже неважливо, правдами чи неправдами, але щоб люди мали змогу жити. Щоб ми як раніше могли їздити до Одеси відпочивати зі своїми родинами", — зазначив саксофоніст гурт Сергій Степанов.

Гурт SunStroke та головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

Музикант також наголосив, що зараз у Молдові живе багато українців, які вже встигли стати частиною молдавського суспільства.

"Зараз дуже багато українців живе у Молдові. Мій син ходить до школи, де 5-6 родин українці. Вони вже асимілювалися, вже стали частиною молдавської культури. Бо це вже дуже надовго затягнулося і дуже хочеться, щоб це швидше закінчилося, щоб люди могли спати спокійно і жити, як раніше", — зауважив Степанов.

Нагадаємо, співачка Лайма Вайкуле на фестивалі в Юрмалі публічно закликала дати зброю Україні.

А також Максим Галкін та Алла Пугачова розповіли Новини.LIVE, чи планують приїхати до України з концертами.