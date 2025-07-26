Макаревич відповів, чи дасть концерт в Україні — що сказав

Андрій Макаревич. Фото: кадр з відео

У латвійській Юрмалі стартував музичний фестиваль Лайми Вайкуле Laima RendezVous. В заході взяв участь лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. Він прокоментував, чи планує виступати в Україні з концертами.

Про це артист розповів у коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік в суботу, 26 липня.

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Чи планує Макаревич виступати в Україні

Макаревич зазначив, що йому було б приємно отримати запрошення. Він був би не проти виступити з концертом в Україні.

"Хотілось би дожити до цього й хотілось би, аби покликали. Мені було б дуже приємно", — зазначив артист.

Раніше артист заявляв, що він обов'язково дасть концерт в Києві після перемоги України. Він також наголошував, що не планує повертатися на російську сцену. Макаревич з першого дня повномасштабної війни підтримав українців та засудив загарбницьку політику Росії.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін та Алла Пугачова також висловили підтримку українцям. Артист неочікувано відповів українською мовою.

Також ми розповідали про фестиваль Laima RendezVous, який стартував у Латвії. Виступатимуть там артисти з різних країн, зокрема, й з України.