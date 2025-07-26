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Главная Новости дня Макаревич спрогнозировал, когда посетит Украину — видео

Макаревич спрогнозировал, когда посетит Украину — видео

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 14:39
Макаревич ответил, даст ли концерт в Украине — что сказал
Андрей Макаревич. Фото: кадр из видео

В латвийской Юрмале стартовал музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima RendezVous. В мероприятии принял участие лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Он прокомментировал, планирует ли выступать в Украине с концертами.

Об этом артист рассказал в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик в субботу, 26 июля.

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Планирует ли Макаревич выступать в Украине

Макаревич отметил, что ему было бы приятно получить приглашение. Он был бы не против выступить с концертом в Украине.

"Хотелось бы дожить до этого и хотелось бы, чтобы позвали. Мне было бы очень приятно", — отметил артист.

Ранее артист заявлял, что он обязательно даст концерт в Киеве после победы Украины. Он также отмечал, что не планирует возвращаться на российскую сцену. Макаревич с первого дня полномасштабной войны поддержал украинцев и осудил захватническую политику России.

Напомним, ранее Максим Галкин и Алла Пугачева также выразили поддержку украинцам. Артист неожиданно ответил на украинском языке.

Также мы рассказывали о фестивале Laima RendezVous, который стартовал в Латвии. Выступать там будут артисты из разных стран, в том числе и из Украины.

Андрей Макаревич концерт музыка артисты фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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