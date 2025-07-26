Группа SunStroke высказалась о войне в Украине - видео

Группа SunStroke. Фото: Новини.LIVE

Молдавская группа SunStroke выразили свое беспокойство относительно войны в Украине. Артисты признались, что вместе с украинцами стремятся к миру.

Об этом исполнители рассказали в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале.

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Артисты признались, что полномасштабное российское вторжение в Украину повлияло и на их жизни. Жители Молдовы желают мира Украине и надеются как можно скорее снова иметь возможность приезжать с концертами и на отдых.

"Мы находимся в непосредственной близости к Украине, поэтому для нас это насущный вопрос. Все следят за новостями, все желают прекращения этого конфликта — уже неважно, правдами или неправдами, но чтобы люди могли жить. Чтобы мы как раньше могли ездить в Одессу отдыхать со своими семьями", — отметил саксофонист группы Сергей Степанов.

Группа SunStroke и главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик. Фото: Новини.LIVE

Музыкант также отметил, что сейчас в Молдове живет много украинцев, которые уже успели стать частью молдавского общества.

"Сейчас очень много украинцев живет в Молдове. Мой сын ходит в школу, где 5-6 семей украинцы. Они уже ассимилировались, уже стали частью молдавской культуры. Потому что это уже очень надолго затянулось и очень хочется, чтобы это скорее закончилось, чтобы люди могли спать спокойно и жить, как раньше", — отметил Степанов.

Напомним, певица Лайма Вайкуле на фестивале в Юрмале публично призвала дать оружие Украине.

А также Максим Галкин и Алла Пугачева рассказали Новини.LIVE, планируют ли приехать в Украину с концертами.