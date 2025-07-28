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Латвийский певец собрался в Киев и спел на украинском языке

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 18:27
Маркус Рива анонсировал концерт в Киеве и спел на украинском - видео
Маркус Рива. Фото: Новини.LIVE

Латвийский певец Маркус Рива высказался в поддержку Украины и заявил, что планирует приехать в Киев с гастролями. Артист даже написал несколько песен на украинском языке.

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале и спел отрывок своего нового украиноязычного трека.

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Уже в этом году артист надеется приехать в Киев с концертом. По словам Маркуса, он потрясен событиями в Украине и очень переживает за друзей и коллег, которые находятся здесь.

"Я планировал приехать в Украину в этом году, но я победил в шоу "Битва хоров" и появилось много работы. Мне нужно спланировать неделю или две, чтобы приехать в Киев. Я каждый день думаю о ситуации в Украине, за друзей и коллег там. Надеюсь, что это произойдет (визит. — Ред.) в этом году", — сказал певец.

Более того, Рива даже уже написал несколько песен на украинском языке. Один из его любимых треков получил название Made in UA.

"У меня есть несколько песен на украинском, которые я еще не выпустил. Им нужны финальные штрихи, где-то надо улучшить произношение. И надеюсь, это произойдет, когда я приеду в Украину", — сказал артист.

Напомним, ранее певица Нино Катамадзе объявила о серии концертов в Украине.

А также известная молдавская группа сделала заявление относительно войны в Украине.

концерт певец зарубежные звезды выступление война в Украине
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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