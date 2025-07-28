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Головна Новини дня Ніно Катамадзе розповіла, коли планує візит в Україну

Ніно Катамадзе розповіла, коли планує візит в Україну

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 16:40
Коли Ніно Катамадзе знову приїде в Україну - відео
Ніно Катамадзе. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе вже втретє поспіль проведе День Незалежності України саме в країні. Вона оголосила про серію концертів і поділилася своїми емоціями щодо війни, яка триває, назвавши її "своїм болем".

Про це Катамадзе розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час фестивалю Laima RendezVous у Юрмалі.

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Ніно Катамадзе знову приїде в Україну

"У серпні на День незалежності буде концерт — 24 та 25 серпня. Ми кожен рік перебуваємо в Україні. Вже третій рік", — заявила співачка.

За словами Катамадзе, вона глибоко переживає все, що відбувається в Україні, і вважає важливим бути поруч з українським народом у важкі моменти.

"Це мій біль", — додала вона.

Окрім цього, виконавиця прокоментувала і політичну ситуацію в рідній Грузії.

Вона наголосила, що щодня на площі Руставелі в Тбілісі лунає "європейський голос Сакартвело", що символізує прагнення грузин до свободи та демократії.

"Це ситуація, коли шляху назад немає, бо назад немає життя — пітьма і Радянський Союз", — емоційно підсумувала Ніно Катамадзе.

Нагадаємо, що 25 липня у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVou. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін, Андрій Макаревич, серед них була і Ніно Катамадзе.

На цьому заході Галкін разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою пообіцяли відвідати Україну й виступити з концертами, якщо буде така можливість. 

музика Грузія День Незалежності Україна співачка
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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