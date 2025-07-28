Коли Ніно Катамадзе знову приїде в Україну - відео

Ніно Катамадзе розповіла, коли планує візит в Україну
Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе вже втретє поспіль проведе День Незалежності України саме в країні. Вона оголосила про серію концертів і поділилася своїми емоціями щодо війни, яка триває, назвавши її "своїм болем".
Про це Катамадзе розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час фестивалю Laima RendezVous у Юрмалі.
Ніно Катамадзе знову приїде в Україну
"У серпні на День незалежності буде концерт — 24 та 25 серпня. Ми кожен рік перебуваємо в Україні. Вже третій рік", — заявила співачка.
За словами Катамадзе, вона глибоко переживає все, що відбувається в Україні, і вважає важливим бути поруч з українським народом у важкі моменти.
"Це мій біль", — додала вона.
Окрім цього, виконавиця прокоментувала і політичну ситуацію в рідній Грузії.
Вона наголосила, що щодня на площі Руставелі в Тбілісі лунає "європейський голос Сакартвело", що символізує прагнення грузин до свободи та демократії.
"Це ситуація, коли шляху назад немає, бо назад немає життя — пітьма і Радянський Союз", — емоційно підсумувала Ніно Катамадзе.
Нагадаємо, що 25 липня у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVou. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін, Андрій Макаревич, серед них була і Ніно Катамадзе.
На цьому заході Галкін разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою пообіцяли відвідати Україну й виступити з концертами, якщо буде така можливість.
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