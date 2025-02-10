Суд над Нино Катамадзе — в чем обвиняют известную певицу

Грузинская певица Нино Катамадзе. Фото: скриншот

В Грузии судят известную певицу Нино Катамадзе. Артистка попала на скамью подсудимых из-за участия в акции протеста.

Об этом сообщает грузинское издание Prime Time в понедельник, 10 февраля.

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Как отмечает издание, дело рассматривает Кутаисский апелляционный суд. Обвиняемые — девять участников акции протеста относительно незаконного заключения директора нескольких грузинских изданий Мзиа Амаглобели. Среди них певица Нино Катамадзе. Артистке грозит штраф в размере 5000 лари (примерно 74 900 гривен) или административный арест.

Певица Нино Катамадзе в зале суда. Фото: грузинские СМИ

Защита подала ходатайство о том, чтобы судья прекратил рассмотрение дела. Адвокаты объяснили это тем, что статья об административном правонарушении противоречит Конституции.

Что предшествовало суду над активистами

12 января в Грузии задержали директора изданий Batumelebi и Netgazeti Мзиа Амаглобели. Женщина дала пощечину начальнику местной полиции Иракли Джебуадзе, который неоднократно оскорблял ее. Это произошло во время акции протеста в Батуми.

Амаглобели предъявили обвинение по статье в нападении на сотрудника полиции. За это ей грозит от 4 до 7 лет заключения.

После этого девять активистов провели акцию протеста возле резиденции судьи апелляционного суда. Они требовали пересмотра апелляции по делу журналистки, но взамен получили обвинения в нарушении правил проведения манифестаций.

Напомним, Новини.LIVE пообщались с Нино Катамадзе во время ее участия в протестах, которые происходили в Грузии. Артистка выразила свою поддержку Украине и заявила, что ее сердце навсегда с нашим народом.

Массовые протесты начались на днях в США. Люди выступили против политики нового лидера страны Дональда Трампа, а также его соратника бизнесмена Илона Маска.