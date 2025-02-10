Суд над Нино Катамадзе — в чем обвиняют известную певицу

В Грузии судят певицу Нино Катамадзе за участие в протесте
В Грузии судят известную певицу Нино Катамадзе. Артистка попала на скамью подсудимых из-за участия в акции протеста.
Об этом сообщает грузинское издание Prime Time в понедельник, 10 февраля.
Суд над Нино Катамадзе в Грузии
Как отмечает издание, дело рассматривает Кутаисский апелляционный суд. Обвиняемые — девять участников акции протеста относительно незаконного заключения директора нескольких грузинских изданий Мзиа Амаглобели. Среди них певица Нино Катамадзе. Артистке грозит штраф в размере 5000 лари (примерно 74 900 гривен) или административный арест.
Защита подала ходатайство о том, чтобы судья прекратил рассмотрение дела. Адвокаты объяснили это тем, что статья об административном правонарушении противоречит Конституции.
Что предшествовало суду над активистами
12 января в Грузии задержали директора изданий Batumelebi и Netgazeti Мзиа Амаглобели. Женщина дала пощечину начальнику местной полиции Иракли Джебуадзе, который неоднократно оскорблял ее. Это произошло во время акции протеста в Батуми.
Амаглобели предъявили обвинение по статье в нападении на сотрудника полиции. За это ей грозит от 4 до 7 лет заключения.
После этого девять активистов провели акцию протеста возле резиденции судьи апелляционного суда. Они требовали пересмотра апелляции по делу журналистки, но взамен получили обвинения в нарушении правил проведения манифестаций.
Напомним, Новини.LIVE пообщались с Нино Катамадзе во время ее участия в протестах, которые происходили в Грузии. Артистка выразила свою поддержку Украине и заявила, что ее сердце навсегда с нашим народом.
Массовые протесты начались на днях в США. Люди выступили против политики нового лидера страны Дональда Трампа, а также его соратника бизнесмена Илона Маска.
Читайте Новини.LIVE!