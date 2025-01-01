Протести у Тбілісі — тисячі людей зібрались на мітинг в новорічну ніч

Протест у Тбілісі. Фото: Ezz Gaber

Десятки тисяч протестувальників у Тбілісі вийшли на новорічний мітинг із грузинським застіллям. Вони вже 34 день поспіль протестують біля будівлі парламенту Грузії.

Про це повідомляє Euronews.

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Протести в Грузії тривають уже 34 день, і навіть у новорічну ніч вони не зупинилися. Окрім демонстрацій біля будівлі парламенту, окремий марш відбувся біля вʼязниці Глдані, де утримують затриманих протестувальників.

На новорічному протесті учасники організували традиційне грузинське застілля — "Супру". Люди ділилися їжею та напоями, що символізувало єдність і солідарність.

Протест у Тбілісі. Фото: Ezz Gaber

Протест у Тбілісі. Фото: Ezz Gaber

Грузини заявляли, що цей мітинг — це не лише про непокору, а й святкування їхньої єдності. Вони також пообіцяли, що продовжуватимуть мітинги доти, доки всі їхні вимоги не будуть виконані.

"Грузія протестує 34 ніч, яка була сповнена радості, солідарності та надії для понад 200 000 протестувальників, які разом святкували (у грузинському стилі за кілометровим столом) 2025 рік як рік нових виборів. Самоорганізація досягла нових висот", — написала у своєму Х президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Скриншот допису Саломе Зурабішвілі

Нагадаємо, раніше Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися на вулиці, аби її підтримати.

У Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.