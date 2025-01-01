Протесты в Тбилиси — тысячи человек собрались на митинг в новогоднюю ночь

Протест в Тбилиси. Фото: Ezz Gaber

Десятки тысяч протестующих в Тбилиси вышли на новогодний митинг с грузинским застольем. Они уже 34-й день подряд протестуют у здания парламента Грузии.

Об этом сообщает Euronews.

Читайте также:

Протесты в Тбилиси 1 января

Протесты в Грузии продолжаются уже 34 дня, и даже в новогоднюю ночь они не остановились. Кроме демонстраций у здания парламента, отдельный марш состоялся у тюрьмы Глдани, где содержатся задержанные протестующие.

На новогоднем протесте участники организовали традиционное грузинское застолье — "Супру". Люди делились едой и напитками, что символизировало единство и солидарность.

Протест в Тбилиси. Фото: Ezz Gaber

Протест в Тбилиси. Фото: Ezz Gaber

Грузины заявляли, что этот митинг — это не только о неповиновении, но и о праздновании их единства. Они также пообещали, что будут продолжать митинги, пока все их требования не будут выполнены.

"Грузия протестует 34 ночь, которая была исполнена радости, солидарности и надежды для более 200 000 протестующих, которые вместе праздновали (в грузинском стиле за километровым столом) 2025 год как год новых выборов. Самоорганизация достигла новых высот", — написала в своем Х президентка Грузии Саломе Зурабишвили.

Скриншот сообщения Саломе Зурабишвили

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет свой пост и покинет президентский дворец. После этого она вышла к собравшимся на улице людям, чтобы ее поддержать.

В Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.