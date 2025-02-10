Суд над Ніно Катамадзе — в чому звинувать відому співачку

У Грузії судять співачку Ніно Катамадзе за участь у протесті
В Грузії судять відому співачку Ніно Катамадзе. Артистка потрапила на лаву підсудних через участь в акції протесту.
Про це повідомляє грузинське видання Prime Time в понеділок, 10 лютого.
Суд над Ніно Катамадзе у Грузії
Як зазначає видання, справу розглядає Кутаїський апеляційний суд. Обвинувачені — дев'ятеро учасників акції протесту щодо незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань Мзіа Амаглобелі. Серед них співачка Ніно Катамадзе. Артистці загрожує штраф у розмірі 5000 ларі (приблизно 74 900 гривень) або адміністративний арешт.
Захист подав клопотання про те, щоб суддя припинив розгляд справи. Адвокати пояснили це тим, що стаття про адміністративне правопорушення суперечить Конституції.
Що передувало суду над активістами
12 січня в Грузії затримали директорку видань Batumelebi та Netgazeti Мзіа Амаглобелі. Жінка дала ляпас начальнику місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, який неодноразово ображав її. Це сталося під час акції протесту в Батумі.
Амаглобелі висунули обвинувачення за статтею в нападі на співробітника поліції. За це їй загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.
Після цього дев'ятеро активістів провели акцію протесту біля резиденції судді апеляційного суду. Вони вимагали перегляду апеляції у справі журналістки, але натомість отримали звинувачення в порушенні правил проведення маніфестацій.
Нагадаємо, Новини.LIVE поспілкувалися з Ніно Катамадзе під час її участі у протестах, що відбувались у Грузії. Артистка висловила свою підтримку Україні та заявила, що її серце назавжди з нашим народом.
Масові протести розпочалися днями у США. Люди виступили проти політики нового лідера країни Дональда Трампа, а також його соратника бізнесмена Ілона Маска.
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