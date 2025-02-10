Суд над Ніно Катамадзе — в чому звинувать відому співачку

Грузинська співачка Ніно Катамадзе. Фото: скриншот

В Грузії судять відому співачку Ніно Катамадзе. Артистка потрапила на лаву підсудних через участь в акції протесту.

Про це повідомляє грузинське видання Prime Time в понеділок, 10 лютого.

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Суд над Ніно Катамадзе у Грузії

Як зазначає видання, справу розглядає Кутаїський апеляційний суд. Обвинувачені — дев'ятеро учасників акції протесту щодо незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань Мзіа Амаглобелі. Серед них співачка Ніно Катамадзе. Артистці загрожує штраф у розмірі 5000 ларі (приблизно 74 900 гривень) або адміністративний арешт.

Співачка Ніно Катамадзе у залі суду. Фото: грузинські ЗМІ

Захист подав клопотання про те, щоб суддя припинив розгляд справи. Адвокати пояснили це тим, що стаття про адміністративне правопорушення суперечить Конституції.

Що передувало суду над активістами

12 січня в Грузії затримали директорку видань Batumelebi та Netgazeti Мзіа Амаглобелі. Жінка дала ляпас начальнику місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, який неодноразово ображав її. Це сталося під час акції протесту в Батумі.

Амаглобелі висунули обвинувачення за статтею в нападі на співробітника поліції. За це їй загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.

Після цього дев'ятеро активістів провели акцію протесту біля резиденції судді апеляційного суду. Вони вимагали перегляду апеляції у справі журналістки, але натомість отримали звинувачення в порушенні правил проведення маніфестацій.

Нагадаємо, Новини.LIVE поспілкувалися з Ніно Катамадзе під час її участі у протестах, що відбувались у Грузії. Артистка висловила свою підтримку Україні та заявила, що її серце назавжди з нашим народом.

Масові протести розпочалися днями у США. Люди виступили проти політики нового лідера країни Дональда Трампа, а також його соратника бізнесмена Ілона Маска.