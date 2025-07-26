Концерти Галкіна та Пугачової в Україні — реакція соцмереж

Максим Галкін та Алла Пугачова. Фото: Галкін/Instagram

Гуморист та телеведучий Максим Галкін разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою заявили, що готові відвідати Україну й виступити з концертами, якщо буде така можливість. Користувачі соцмереж відреагували на заяву подружжя.

Новини.LIVE зібрали реакції соцмереж на заяву Галкіна та Пугачової про можливі концерти в Україні.

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Максим Галкін та Алла Пугачова відвідали музичний фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі. Під час заходу у коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік подружжя заявило, що відвідають Україну з концертами, якщо з'явиться така нагода.

Варто зауважити, що Галкін відповідав на питання українською мовою, яку зараз вивчає.

Також у коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік Галкін сказав, що він разом із дружиною Аллою Пугачовою підтримують українців.

У соцмережах люди активно почали коментувати відповідну заяву Галкіна та Пугачової. Зокрема, у коментарях під відео у TikTok низка користувачів дякували зірковому подружжю за підтримку. Деякі відзначали, що у Галкіна чудово виходить розмовляти українською.

Скриншот коментарів під відео із заявою Галкіна та Пугачової/TikTok

Скриншот коментарів під відео із заявою Галкіна та Пугачової/TikTok

Скриншот коментарів під відео із заявою Галкіна та Пугачової/TikTok

Скриншот коментарів під відео із заявою Галкіна та Пугачової/TikTok

Скриншот коментарів під відео із заявою Галкіна та Пугачової/TikTok

Нагадаємо, що у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVous. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін.

Раніше ми інформували, що російський гуморист Максим Галкін показався у Ватикані та несподівано заговорив там українською мовою.