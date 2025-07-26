Концерты Галкина и Пугачевой в Украине — реакция соцсетей

Галкин и Пугачева заявили о концертах в Украине — реакция людей
Юморист и телеведущий Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой заявили, что готовы посетить Украину и выступить с концертами, если будет такая возможность. Пользователи соцсетей отреагировали на заявление супругов.
Новини.LIVE собрали реакции соцсетей на заявление Галкина и Пугачевой о возможных концертах в Украине.
Реакция соцсетей на концерты Галкина и Пугачевой в Украине
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили музыкальный фестиваль Laima RendezVous в Юрмале. Во время мероприятия в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик супруги заявили, что посетят Украину с концертами, если появится такая возможность.
Стоит заметить, что Галкин отвечал на вопросы на украинском языке, который сейчас изучает.
Также в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик Галкин сказал, что он вместе с женой Аллой Пугачевой поддерживают украинцев.
В соцсетях люди активно начали комментировать соответствующее заявление Галкина и Пугачевой. В частности, в комментариях под видео в TikTok ряд пользователей благодарили звездных супругов за поддержку. Некоторые отмечали, что у Галкина прекрасно получается разговаривать на украинском.
Напомним, что в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVous. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин.
Ранее мы информировали, что российский юморист Максим Галкин показался в Ватикане и неожиданно заговорил там на украинском языке.
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