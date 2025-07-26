Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Галкин и Пугачева заявили о концертах в Украине — реакция людей

Галкин и Пугачева заявили о концертах в Украине — реакция людей

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:37
Концерты Галкина и Пугачевой в Украине — реакция соцсетей
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Галкин/Instagram

Юморист и телеведущий Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой заявили, что готовы посетить Украину и выступить с концертами, если будет такая возможность. Пользователи соцсетей отреагировали на заявление супругов.

Новини.LIVE собрали реакции соцсетей на заявление Галкина и Пугачевой о возможных концертах в Украине.

Реклама
Читайте также:

Реакция соцсетей на концерты Галкина и Пугачевой в Украине

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили музыкальный фестиваль Laima RendezVous в Юрмале. Во время мероприятия в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик супруги заявили, что посетят Украину с концертами, если появится такая возможность.

Стоит заметить, что Галкин отвечал на вопросы на украинском языке, который сейчас изучает.

Также в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик Галкин сказал, что он вместе с женой Аллой Пугачевой поддерживают украинцев.

В соцсетях люди активно начали комментировать соответствующее заявление Галкина и Пугачевой. В частности, в комментариях под видео в TikTok ряд пользователей благодарили звездных супругов за поддержку. Некоторые отмечали, что у Галкина прекрасно получается разговаривать на украинском.

Галкін Пугачова
Скриншот комментариев под видео с заявлением Галкина и Пугачевой/TikTok
Галкін Пугачова Україна
Скриншот комментариев под видео с заявлением Галкина и Пугачевой/TikTok
Заява Галкіна і Пугачової
Скриншот комментариев под видео с заявлением Галкина и Пугачевой/TikTok
Галкін Пугачова коментарі
Скриншот комментариев под видео с заявлением Галкина и Пугачевой/TikTok
Галкін Пугачова
Скриншот комментариев под видео с заявлением Галкина и Пугачевой/TikTok

Напомним, что в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVous. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Ранее мы информировали, что российский юморист Максим Галкин показался в Ватикане и неожиданно заговорил там на украинском языке.

концерт соцсети Алла Пугачева Максим Галкин Украина
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации