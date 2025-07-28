Когда Нино Катамадзе снова приедет в Украину - видео

Нино Катамадзе. Фото: Новини.LIVE

Известная грузинская певица Нино Катамадзе уже третий раз подряд проведет День Независимости Украины именно в стране. Она объявила о серии концертов и поделилась своими эмоциями относительно войны, которая продолжается, назвав ее "своей болью".

Об этом Катамадзе рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima RendezVous в Юрмале.

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"В августе на День независимости будет концерт — 24 и 25 августа. Мы каждый год находимся в Украине. Уже третий год", — заявила певица.

По словам Катамадзе, она глубоко переживает все, что происходит в Украине, и считает важным быть рядом с украинским народом в трудные моменты.

"Это моя боль", — добавила она.

Кроме этого, исполнительница прокомментировала и политическую ситуацию в родной Грузии.

Она отметила, что ежедневно на площади Руставели в Тбилиси звучит "европейский голос Сакартвело", что символизирует стремление грузин к свободе и демократии.

"Это ситуация, когда пути назад нет, потому что назад нет жизни — тьма и Советский Союз", — эмоционально подытожила Нино Катамадзе.

Напомним, что 25 июля в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVou. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, среди них была и Нино Катамадзе.

На этом мероприятии Галкин вместе со своей женой Аллой Пугачевой пообещали посетить Украину и выступить с концертами, если будет такая возможность.