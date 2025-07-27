Потап заявив, що незабаром приїде до Києва

Потап анонсував візит до Києва — коли очікувати
Український співак, композитор та продюсер Потап відповів, коли планує приїхати до України. За словами артиста, він відвідає Київ вже наступного тижня.
Про це Потап сказав у коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.
Потап заявив про візит до Києва — що відомо
Під час музичного фестивалю в Юрмалі Laima RendezVous Потап розповів головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, що планує приїхати до Києва вже наступного тижня.
"Наступного тижня я буду у Києві. Побачимося. На Поштовій площі зустрічаємося о сьомій у неділю", — сказав Потап.
Зауважимо, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Потап займається своєю творчою діяльність переважно за кордоном. За це українці неодноразово критикували співака.
В інтерв'ю російському журналісту Потап сказав, що пораду виїхати з України йому нібито дав особисто колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо, що під час фестивалю в Юрмалі латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримала Україну. Артистка закликала західні країни дати необхідну зброю ЗСУ.
Також молдавський гурт SunStroke висловили своє занепокоєння щодо війни в Україні. Артисти зізналися, що разом з українцями прагнуть миру.
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