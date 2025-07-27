Потап заявив, що незабаром приїде до Києва

Український продюсер та співак Потап на фестивалі Laima RendezVous. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Український співак, композитор та продюсер Потап відповів, коли планує приїхати до України. За словами артиста, він відвідає Київ вже наступного тижня.

Про це Потап сказав у коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.

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Під час музичного фестивалю в Юрмалі Laima RendezVous Потап розповів головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, що планує приїхати до Києва вже наступного тижня.

"Наступного тижня я буду у Києві. Побачимося. На Поштовій площі зустрічаємося о сьомій у неділю", — сказав Потап.

Український продюсер та співак Потап на фестивалі Laima RendezVous. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Зауважимо, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Потап займається своєю творчою діяльність переважно за кордоном. За це українці неодноразово критикували співака.

В інтерв'ю російському журналісту Потап сказав, що пораду виїхати з України йому нібито дав особисто колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, що під час фестивалю в Юрмалі латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримала Україну. Артистка закликала західні країни дати необхідну зброю ЗСУ.

Також молдавський гурт SunStroke висловили своє занепокоєння щодо війни в Україні. Артисти зізналися, що разом з українцями прагнуть миру.