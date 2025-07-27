Маріо Біонді відповів, чи підтримують італійці Україну

Італійський співак Маріо Біонді. Фото: redcarpetmagazine.it

Італійський співак Маріо Біонді заявив, що італійці підтримують Україну, але цього недостатньо. Він вважає, що настав час закінчити війну.

Про це Маріо Біонді заявив в коментарі Новини.LIVE під час музичного фестивалю в Юрмалі Laima RendezVous.

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Чи підтримують італійці Україну

Відповідаючи на питання про те, чи не забувають громадяни його країни про бойові дії в Україні, артист сказав, що людям важко говорити про те, в чому вони не живуть, однак підтримка українців триває.

"Італійці підтримують українців, але, цього недостатньо. Настав час припинити війну. Я їздив в Україну на тривалий час. Я відвідав Львів і Київ, Одесу побував у всіх чудових містах, які у вас є", — зазначив Біонді.

Нагадаємо, нещодавно Лайма Вайкуле публічно закликала дати зброю Україні. Співачка відзначила, що також із нетерпінням чекає на закінчення війни.

Крім того, відомий молдавський гурт SunStroke зробив заяву про війну в Україні. Артисти зізналися, що разом із українцями прагнуть миру.