Марио Бионди ответил, поддерживают ли итальянцы Украину

Итальянский певец Марио Бионди. Фото: redcarpetmagazine.it

Итальянский певец Марио Бионди заявил, что итальянцы поддерживают Украину, но этого недостаточно. Он считает, что пришло время закончить войну.

Об этом Марио Бионди заявил в комментарии Новини.LIVE во время музыкального фестиваля в Юрмале Laima RendezVous.

Реклама

Читайте также:

Поддерживают ли итальянцы Украину

Отвечая на вопрос о том, не забывают ли граждане его страны о боевых действиях в Украине, артист сказал, что людям трудно говорить о том, в чем они не живут, однако поддержка украинцев продолжается.

"Итальянцы поддерживают украинцев, но, этого недостаточно. Пришло время прекратить войну. Я ездил в Украину на длительное время. Я посетил Львов и Киев, Одессу побывал во всех замечательных городах, которые у вас есть", — отметил Бионди.

Напомним, недавно Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине. Певица отметила, что также с нетерпением ждет окончания войны.

Кроме того, известная молдавская группа SunStroke сделала заявление о войне в Украине. Артисты признались, что вместе с украинцами хотят мира.