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Главная Новости дня Потап анонсировал визит в Киев — когда ожидать

Потап анонсировал визит в Киев — когда ожидать

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 17:05
Потап заявил, что вскоре приедет в Киев
Украинский продюсер и певец Потап на фестивале Laima RendezVous. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Украинский певец, композитор и продюсер Потап ответил, когда планирует приехать в Украину. По словам артиста, он посетит Киев уже на следующей неделе.

Об этом Потап сказал в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале.

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Во время музыкального фестиваля в Юрмале Laima RendezVous Потап рассказал главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, что планирует приехать в Киев уже на следующей неделе.

"На следующей неделе я буду в Киеве. Увидимся. На Почтовой площади встречаемся в семь в воскресенье", — сказал Потап.

Потап
Украинский продюсер и певец Потап на фестивале Laima RendezVous. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Заметим, что с начала полномасштабной войны России против Украины Потап занимается своей творческой деятельность преимущественно за рубежом. За это украинцы неоднократно критиковали певца.

В интервью российскому журналисту Потап сказал, что совет уехать из Украины ему якобы дал лично бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, что во время фестиваля в Юрмале латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддержала Украину. Артистка призвала западные страны дать необходимое оружие ВСУ.

Также молдавская группа SunStroke выразили свое беспокойство относительно войны в Украине. Артисты признались, что вместе с украинцами стремятся к миру.

Потап артисты певец война в Украине фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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