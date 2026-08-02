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Головна Новини дня Представник на Євробаченні-2016 від Польщі висловив підтримку українцям

Представник на Євробаченні-2016 від Польщі висловив підтримку українцям

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 14:52
Міхал Шпак підтримав Україну та звернувся до українців
Представник на Євробаченні-2016 від Польщі Міхал Шпак. Фото: Новини.LIVE.

Польський співак Міхал Шпак, який представляв Польщу на Євробаченні-2016, розповів про дружбу з українською співачкою Джамалою та висловив підтримку Україні. Артист заявив, що бажає українцям свободи й любові.

Про це він сказав під час фестивалю Laima Rendezvous, який проходив у концертному залі "Дзінтарі" в Юрмалі, в інтерв’ю журналістам Новини.LIVE.

Міхал Шпак зізнався, що підтримує зв’язок із Джамалою

Польський виконавець Міхал Шпак, який брав участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2016" у Стокгольмі, де представляв Польщу, розповів про теплі стосунки з українською представницею Джамалою.

За словами артиста, вони неодноразово зустрічалися після конкурсу. Він зазначив, що Джамала часто приїжджала до Польщі, а востаннє вони бачилися минулого року під час одного з концертів уже після народження її дитини.

"Джамала — неймовірна людина. Я її дуже люблю, чесно. Це був чудовий досвід", — сказав Міхал Шпак.

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Співак стежить за ситуацією в Україні

Польський артист також розповів, що знає про події в Україні та підтримує українців у складний період.

Він зазначив, що багато дізнається про ситуацію від своїх майстринь із манікюру, які родом із Білорусі та України.

"Мені дуже шкода через усе це, і я щиро підтримую вас увесь час", — наголосив співак.

Міхал Шпак побажав українцям свободи

Артист також звернувся до українських шанувальників, які підтримують його творчість.

Він побажав українцям залишатися сильними та наголосив на важливості свободи й любові.

"Я бажаю вам свободи. Свободи й любові. І хочу сказати: я люблю вас. Будьте сильними в цій непростій ситуації", — сказав Міхал Шпак.

Новини.LIVE інформували, що під час фестивалю Laima Rendezvous Латвійський співак Маркус Ріва повідомив, що наразі призупинив роботу над україномовним альбомом. Водночас артист наголосив, що й надалі підтримує Україну та планує нову волонтерську поїздку.

Новини.LIVE писали, що український виконавець Микола Трубач, відомий завдяки пісні "Голубая луна", висловився про ситуацію в Україні під час міжнародного музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фестиваль відбувся у латвійській Юрмалі 24–26 липня.

Євробачення Польща фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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