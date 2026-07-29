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Головна Новини дня "Зараз треба триматися разом": Микола Трубач висловився про українців на фестивалі в Юрмалі

"Зараз треба триматися разом": Микола Трубач висловився про українців на фестивалі в Юрмалі

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 06:01
Микола Трубач на Laima Rendezvous Jūrmala висловився про протести в Україні
Микола Трубач. Фото: Facebook/Микола Трубач

Український співак Микола Трубач, відомий за хітом "Голубая луна", прокоментував події в Україні під час міжнародного музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Захід пройшов у латвійській Юрмалі 24-26 липня.

Про це він висловився у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Микола Трубач на фестивалі у Юрмалі

Артист розповів, що вже третій рік поспіль бере участь у фестивалі на запрошення Лайми Вайкуле. За його словами, нині він принципово виконує лише українськомовний репертуар і не планує повертатися до російськомовних пісень. Також співак зазначив, що написав багато нового українського матеріалу та хоче й надалі розвиватися саме в цьому напрямку. Трубач також зізнався, що мріє повернутися до України, однак наразі це залежить від сімейних обставин.

"Це моя мрія — повернутися до себе на Батьківщину", — сказав співак.

Говорячи про події в Україні, артист зазначив, що постійно стежить за новинами та емоційно переживає все, що відбувається в країні. Коментуючи протести, він наголосив, що зараз українцям важливо зберігати єдність, навіть попри різні погляди та дискусії всередині суспільства.

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"Тому і ви знайшли час, коли сваритися. Оцей срач — наш національний вид спорту. Зараз такі часи, що треба триматися ось так... Мені дуже прикро дивитися, що в Москві цьому радіють", — заявив Микола Трубач.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час міжнародного музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 російський співак Андрій Макаревич звернувся зі словами підтримки до українців і мешканців Києва. Також артист представив глядачам дві нові пісні та зізнався, що щодня сподівається на якнайшвидше завершення війни в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час міжнародного музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у латвійській Юрмалі Лайма Вайкуле висловилася щодо безпекової ситуації в регіоні та принципів організації заходу. За словами співачки, до участі у фестивалі запрошують лише тих артистів, які поділяють його цінності та підтримують Україну.

протести Латвія співак фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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