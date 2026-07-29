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Главная Новости дня "Сейчас нужно держаться вместе": Николай Трубач высказался об украинцах на фестивале в Юрмале

"Сейчас нужно держаться вместе": Николай Трубач высказался об украинцах на фестивале в Юрмале

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 06:01
Николай Трубач на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala высказался о протестах в Украине
Николай Трубач. Фото: Facebook/Николай Трубач

Украинский певец Николай Трубач, известный по хиту "Голубая луна", прокомментировал события в Украине во время международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Мероприятие прошло в латвийской Юрмале 24–26 июля.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Николай Трубач на фестивале в Юрмале

Артист рассказал, что уже третий год подряд участвует в фестивале по приглашению Лаймы Вайкуле. По его словам, сейчас он принципиально исполняет только украиноязычный репертуар и не планирует возвращаться к русскоязычным песням. Также певец отметил, что написал много нового украинского материала и хочет и в дальнейшем развиваться именно в этом направлении. Трубач также признался, что мечтает вернуться в Украину, однако пока это зависит от семейных обстоятельств.

"Это моя мечта — вернуться на Родину", — сказал певец.

Говоря о событиях в Украине, артист отметил, что постоянно следит за новостями и эмоционально переживает все, что происходит в стране. Комментируя протесты, он подчеркнул, что сейчас украинцам важно сохранять единство, даже несмотря на разные взгляды и дискуссии внутри общества.

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"Поэтому и вы нашли время, чтобы ссориться. Этот срач — наш национальный вид спорта. Сейчас такие времена, что нужно держаться вот так... Мне очень обидно смотреть, что в Москве этому радуются", — заявил Николай Трубач.

Как сообщали Новини.LIVE, во время международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 российский певец Андрей Макаревич обратился со словами поддержки к украинцам и жителям Киева. Также артист представил зрителям две новые песни и признался, что каждый день надеется на скорейшее завершение войны в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, во время международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в латвийской Юрмале Лайма Вайкуле высказалась о ситуации с безопасностью в регионе и принципах организации мероприятия. По словам певицы, к участию в фестивале приглашают только тех артистов, которые разделяют его ценности и поддерживают Украину.

протесты Латвия певец фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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