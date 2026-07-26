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Главная Новости дня Макаревич обратился к Киеву на украинском языке и выразил поддержку

Макаревич обратился к Киеву на украинском языке и выразил поддержку

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 12:14
Андрей Макаревич обратился к украинцам и высказался о войне
Российский певец и музыкант Андрей Макаревич. Фото: кадр из видео

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич выразил слова поддержки украинцам и отдельно обратился к своим друзьям и поклонникам в Киеве. Артист признался, что каждый день надеется на скорейшее завершение войны. Также он рассказал о премьере двух новых песен, которые представил на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Об этом Андрей Макаревич сказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Макаревич поделился впечатлениями от выступления в Юрмале

После концерта Макаревич поделился впечатлениями от выступления и отметил, что с удовольствием возвращается в Юрмалу. По его словам, одной из главных причин является особая атмосфера фестиваля и теплый прием зрителей.

"Здесь зал всегда принимает очень хорошо. Я ещё и за это люблю это место. Помимо погоды, помимо всей этой красоты, здесь всегда замечательная публика", — сказал Макаревич.

Во время фестиваля Макаревич также представил две новые композиции. Отвечая на вопрос об их создании, артист отметил, что они писались так же, как и все его предыдущие песни, разница лишь в том, что они самые новые.

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Макаревич обратился к украинцам

Во время беседы главный редактор Новини.LIVE Елена Халик попросила музыканта передать слова поддержки украинцам, в частности его друзьям и поклонникам в Киеве.

В ответ Макаревич обратился к украинцам, пожелал им держаться и признался, что каждый день надеется на окончание войны:

"Я передаю привет всем моим друзьям из Киева и всем поклонникам. Тримайтесь. И я каждый день просыпаюсь с ощущением, что, возможно, сегодня это закончится. Я очень надеюсь, что это закончится скоро".

Новини.LIVE сообщали, что Макаревич заявлял, что хотел бы выступить в Украине и ждет соответствующего приглашения. По словам музыканта, ему будет очень приятно дать концерт в Киеве, когда для этого наступит время. Ранее артист неоднократно подчеркивал, что планирует выступить в украинской столице после победы Украины и не намерен возвращаться на российскую сцену.

Новини.LIVE также писали, что Андрей Макаревич заявил, что не будет делать пожертвований ВСУ, несмотря на публичную поддержку Украины и осуждение российской агрессии. Музыкант объяснил свое решение тем, что боится за жизнь своего сына, который остался жить в Москве. В то же время артист продолжает помогать украинским беженцам и с начала полномасштабной войны открыто выступает против политики Кремля.

Андрей Макаревич Латвия фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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