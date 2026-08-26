Умер актер Тим Карри: звезда фильмов Один дома 2 и Оно

Британский актер Тим Карри. Фото: Reuters

Британский актер Тим Карри, известный по ролям Пеннивайза в фильме "Оно" и мистера Гектора в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", скончался в возрасте 80 лет. По данным СМИ, актер умер поздно вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Карри более десяти лет страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TMZ и New York Post.

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Тим Карри в роли мистера Гектора в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Фото: кадр из видео

Что известно о смерти Тима Карри

По информации СМИ, актер Тим Карри скончался поздно вечером во вторник, 25 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе. Правоохранители прибыли в дом актера в 23:23 по местному времени.

Источники изданий сообщили, что никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причину смерти пока не разглашают.

Известно, что в последние годы у Карри были серьёзные проблемы со здоровьем. В 2012 году актёр перенёс инсульт, после чего его публичная и профессиональная деятельность стала значительно более ограниченной.

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В 2025 году Карри рассказывал, что из-за проблем со здоровьем не мог ходить и пользовался инвалидной коляской. При этом он продолжал работать, в частности, в озвучивании.

Что известно о Тиме Карри

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Великобритании. Актёрскую карьеру он начал в театре, а широкую известность принесла ему роль доктора Фрэнка-Н-Фертера в мюзикле "Шоу ужасов Рокки Хоррора". Карри сыграл этого персонажа сначала на театральной сцене, а затем в культовой экранизации 1975 года.

Одной из самых известных работ актера стала роль клоуна Пеннивайза в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года. Украинским зрителям Карри также хорошо известен по роли мистера Гектора в комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".

У Карри была обширная фильмография. Среди его других известных работ — "Энни", "Охота за "Красным октябрем", "Клан Адамсов", "Очень страшное кино 2" и "Маппеты: Остров сокровищ".

Актер работал не только в кино и на телевидении, но и в театре. В частности, за свои роли он трижды номинировался на премию "Тони", а среди его театральных работ — "Амадей", "Мой любимый год" и "Спамалот".

После инсульта Карри продолжил профессиональную деятельность преимущественно в озвучивании и время от времени появлялся в теле- и кинопроектах.

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