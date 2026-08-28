Новый король Норвегии Гокон VIII: поддержка Украины

Король Гокон VIII. Фото: NRK

В Норвегии новым королем стал 53-летний Гокон VIII, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает Украину. Он сменил на престоле своего отца, короля Гаральда V, скончавшегося в возрасте 89 лет. После начала полномасштабного вторжения России Гокон вместе с королевской семьёй поддерживал украинцев и посещал центры для беженцев.

Об этом пишет NRK, передает Новини.LIVE.

Реклама

Гокон VIII стал новым королем Норвегии после смерти отца

В декабре 2023 года он принимал Владимира Зеленского в Осло. В мае 2025 года Гокон впервые приехал в Киев. Там он почтил память погибших украинских военных в Мощуне и посетил военный госпиталь.

Также в октябре 2025 года при его участии в Осло открыли памятник Эллис Киевской — дочери Ярослава Мудрого и королеве Норвегии. В апреле 2026 года Гокон вновь встретился с Зеленским в Осло после объявления Норвегией о помощи Украине в размере 9 млрд евро.

Для своего правления новый король выбрал девиз "Все для Норвегии".

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 28 августа утром на 90-м году жизни скончался король Норвегии Гаральд V. Монарх, находившийся в Национальной больнице Осло, страдал редким заболеванием крови. Гаральд V возглавлял Норвегию в течение 35 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали два стратегических соглашения. Речь идет о специальном оборонном договоре в сфере беспилотных технологий Drone Deal и стратегической декларации "Елизавета".