Володимир Зеленський прибув до Норвегії для прощання з королем

Володимир Зеленський﻿ в резиденції Посла Норвегії в Україні. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Норвегії. Глава держави планує особисто висловити глибоку вдячність норвезькому народу під час офіційної церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V. Крім того, українська делегація проведе низку важливих переговорів з керівництвом країни та представниками провідних оборонних компаній.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення президента України Володимира Зеленського.

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Переговори з норвезьким керівництвом

У межах візиту запланована двостороння зустріч українського лідера з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони детально обговорять питання довгострокової фінансової та військової допомоги.

Окрему увагу керівники обох держав приділять військово-технічному співробітництву та прямому діалогу із розробниками новітньої системи протиракетної оборони

"Головне питання – посилення ППО та допомога в інших сферах, які важливі для проходження зими. Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA", — наголосив Володимир Зеленський.

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Як писали Новини.LIVE раніше, король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня в Осло на 90-му році життя. Монарх, якого норвежці називали "народним королем", перебував у шпиталі через рідкісне захворювання крові. Після 35 років правління престол перейшов до його сина Гокона.

Також ми писали, що новий король, 53-річний Гокон VIII, багато років послідовно підтримує Україну. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Гокон разом із королівською родиною підтримував українців та відвідував центри для біженців. У квітні 2026 року майбутній король зустрічався із Володимиром Зеленським в Осло після оголошення Норвегією допомоги Україні на 9 млрд євро.