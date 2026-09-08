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Главная Новости дня Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для прощания с королем

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для прощания с королем

Ua ru
8 сентября 2026 21:48
Зеленский прибыл в Норвегию, чтобы проститься с королем
Владимир Зеленский﻿ в резиденции посла Норвегии в Украине. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Норвегию. Глава государства планирует лично выразить глубокую благодарность норвежскому народу во время официальной церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V. Кроме того, украинская делегация проведет ряд важных переговоров с руководством страны и представителями ведущих оборонных компаний.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

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Переговоры с норвежским руководством

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча украинского лидера с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которой стороны подробно обсудят вопросы долгосрочной финансовой и военной помощи.

Особое внимание руководители обоих государств уделят военно-техническому сотрудничеству и прямому диалогу с разработчиками новейшей системы противоракетной обороны

"Главный вопрос — укрепление ПВО и помощь в других сферах, важных для перезимовки. Конечно, вместе с Йонасом мы проведем встречу с компаниями, работающими над разработкой антибаллистической системы FREYJA", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, король Норвегии Харальд V скончался 28 августа в Осло на 90-м году жизни. Монарх, которого норвежцы называли народным королем, находился в больнице из-за редкого заболевания крови. После 35 лет правления престол перешел к его сыну Хокону.

Также мы писали, что новый король, 53-летний Хокон VIII, на протяжении многих лет последовательно поддерживает Украину. После начала полномасштабного вторжения России Хокон вместе с королевской семьей поддерживал украинцев и посещал центры для беженцев. В апреле 2026 года будущий король встречался с Владимиром Зеленским в Осло после объявления Норвегией о предоставлении помощи Украине в размере 9 млрд евро.

Владимир Зеленский Норвегия оборонная сфера похороны
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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