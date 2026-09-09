Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и премьер-министр Норвегии согласовали программу FREYJA

Зеленский и премьер-министр Норвегии согласовали программу FREYJA

Ua ru
9 сентября 2026 18:35
Проект FREYJA: Зеленский и премьер-министр Норвегии согласовали программу
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 9 сентября, в среду, провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров. Стороны обсудили развитие антибаллистической программы FREYJA и совместную защиту европейского неба от воздушных угроз.

Об этом сообщил глава государства в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Партнеры согласовали программу FREYJA

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях, что у него состоялась встреча с европейским партнером Йонасом Гаром Стере.

Главной темой визита стала антибаллистическая программа FREYJA, призванная создать интегрированную систему защиты Европы от воздушных угроз.

К инициативе привлечены Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Президент Украины заявляет, что совместная работа стран должна укрепить возможности европейских государств в противодействии различным типам воздушных угроз.

Читайте также:

К переговорам присоединились руководители и представители ведущих оборонных компаний. Среди них — FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. В ходе встречи участники определили конкретные задачи для представителей государств и правительств, а также отдельные шаги для производителей и разработчиков оборонных технологий.

Глава государства отметил, что Украина и партнеры ожидают первых практических результатов от этой работы. Отдельно Владимир Зеленский выразил благодарность Норвегии за организацию встречи и партнерам — за готовность совместно работать над укреплением противовоздушной обороны.

"Благодарен Норвегии за эту встречу. Спасибо партнерам за готовность работать вместе. Защита европейского неба — это наше общее дело", — написал он.

Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию с официальным визитом. Во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V глава государства планирует лично выразить благодарность норвежскому народу.

Мы сообщали, что в Норвегии сменился монарх, известно, что новый король поддерживает Украину. Им стал 53-летний Хокон VIII, на престоле он сменил своего отца — короля Харальда V, скончавшегося в возрасте 89 лет.

Владимир Зеленский Европейский союз Норвегия война в Украине баллистические ракеты Fire Point
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации