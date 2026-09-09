Проект FREYJA: Зеленский и премьер-министр Норвегии согласовали программу

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 9 сентября, в среду, провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров. Стороны обсудили развитие антибаллистической программы FREYJA и совместную защиту европейского неба от воздушных угроз.

Об этом сообщил глава государства в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

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Партнеры согласовали программу FREYJA

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях, что у него состоялась встреча с европейским партнером Йонасом Гаром Стере.

Главной темой визита стала антибаллистическая программа FREYJA, призванная создать интегрированную систему защиты Европы от воздушных угроз.

К инициативе привлечены Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Президент Украины заявляет, что совместная работа стран должна укрепить возможности европейских государств в противодействии различным типам воздушных угроз.

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К переговорам присоединились руководители и представители ведущих оборонных компаний. Среди них — FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. В ходе встречи участники определили конкретные задачи для представителей государств и правительств, а также отдельные шаги для производителей и разработчиков оборонных технологий.

Глава государства отметил, что Украина и партнеры ожидают первых практических результатов от этой работы. Отдельно Владимир Зеленский выразил благодарность Норвегии за организацию встречи и партнерам — за готовность совместно работать над укреплением противовоздушной обороны.

"Благодарен Норвегии за эту встречу. Спасибо партнерам за готовность работать вместе. Защита европейского неба — это наше общее дело", — написал он.

Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию с официальным визитом. Во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V глава государства планирует лично выразить благодарность норвежскому народу.

Мы сообщали, что в Норвегии сменился монарх, известно, что новый король поддерживает Украину. Им стал 53-летний Хокон VIII, на престоле он сменил своего отца — короля Харальда V, скончавшегося в возрасте 89 лет.