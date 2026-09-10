Україні не вистачає ракет для F-16 та Patriot: які є альтернативи

F-16. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Україна зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для Patriot та F-16 на тлі нарощування виробництва зброї у РФ, яка щомісяця випускає 3000 реактивних БпЛА та сотню балістичних ракет. Наразі можливою альтернативою американській зброї можуть стануть європейські комплекси SAMP/T та розробка новітньої системи ПРО в рамках проєкту Freyja.

Про це йдеться у статті The Economist, передає Новини.LIVE.

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Україна стрімко втрачає запаси ракет до засобів ППО через регулярні обстріли

Зенітники практично вичерпали запаси боєприпасів PAC-3 для комплексів Patriot, а пілотам винищувачів F-16 критично бракує ракет AIM-120 та AIM-9, якими перехоплюють крилаті ракети.

Водночас сподівань на масштабні поповнення зі Сполучених Штатів наразі немає, бо американські склади спорожніли через війну Вашингтона з Іраном.

Нині українським обороням стає дедалі важче відбивати балістичні атаки, бо військово-промисловий комплекс Росії щомісяця видає до 100 таких ракет з яких 60 одиниць типу "Іскандер-М" та ще 40 ракет типу RM-48U.

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Паралельно Москва розгорнула масове виробництво швидкісних ударних апаратів "Герань-4" та "Герань-5". Щомісяця з російських конвеєрів сходить близько 3000 таких БпЛА. Завдяки китайським турбореактивним двигунам та деталям, надрукованим безпосередньо в РФ на контрабандних західних 3D-принтерах, ці реактивні дрони здатні розганятися до 600 км/год.

Разом із більшими безпілотниками "Бандероль" нові моделі дедалі більше нагадують недорогі крилаті ракети. Оскільки знищувати їх із літаків F-16 через нестачу ракет AIM-120 та AIM-9 складно, українські інженери намагаються компенсувати цей дефіцит розробкою власних дронів-перехоплювачів.

Як Україна буде намагатися відбивати атаки в умоувах дефіциту ракет

Тимчасовим рішенням у боротьбі за контроль над небом мають стати європейські зенітні системи. Очікується, що до кінця 2026 року Україна отримає кілька батарей попереднього покоління франко-італійських ЗРК SAMP/T, укомплектованих ракетами Aster.

Вже наступного року партнери планують передати Києву вісім найсучасніших комплексів версії SAMP/T NG.

"На відміну від PAC-3, що використовує пряме влучання, ракета Aster оснащена бойовою частиною, яка вибухає поруч із ворожою ракетою. Однак джерела у французькій армії стверджують, що в деяких аспектах вона перевершує Patriot. Її вартість також становить менш як половину від 7 мільйонів доларів — ціни останньої експортної версії PAC-3", — йдеться у статті видання з посиланням на дані з анонімних обізнаних з ситуацією джерел.

Додатково за згодою країн НАТО Україна може отримати частину з 200 менш потужних ракет PAC-2, які щороку випускатимуть у Німеччині за ліцензією.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга знову закликав партнерів передати всі наявні на складах ракети ППО. Він також наполягає на посиленні санкційного тиску та закритті мережі "російських домів" у Європі за прикладом Німеччини.

Паралельно питання захисту від балістичних загроз винесуть на засідання Ставки. Володимир Зеленський анонсував розгляд міжнародної антибалістичної програми FREYJA та розвиток далекобійного озброєння, задля чого найближчим часом пройдуть переговори з державами-учасницями та виробниками.