Реакція Андрія Сибіги на ракетний удар РФ по Києву після США 8 вересня

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Через російську атаку на Київ у ніч проти 8 вересня загинуло щонайменше двоє людей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до союзників із вимогою посилити тиск на Росію, надати наявні на складах ракети для ППО та ліквідувати "російські доми" за прикладом Німеччини.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Андрій Сибіга закликав партнерів з ЄС посилити тиск на Росію

Регулярні удари по домівках українців Сибіга назвав безглуздим терором, який жодним чином не наближає Росію до виграшу у війні. На тлі цих подій він звернувся до міжнародних партнерів.

"Щойно мирні посланці президента США пішли, Путін розпочав чергову масовану, жахливу атаку на Київ, пошкодивши житлові райони та вбивши щонайменше двох людей. Його балістичні ракети говорять голосніше за його слова щодо дипломатії. Удар за ударом по житлових будинках не наближає його до перемоги в цій війні — це не що інше, як безглуздий терор. Це доводить, що жодні рішення наших союзників не можна відкладати", — сказав Сибіга.

The moment the US President’s peace envoys left, Putin launched another massive, horrific attack against Kyiv, damaging residential areas and killing at least two people.



His ballistic missiles speak louder than his words on diplomacy. Strike after strike on residential… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 Читайте також: September 8, 2026

Андрій Сибіга також повідомив, що партнери можуть надати Україні навіть ті ракети, термін придатності яких добігає кінця.

"Ракети, що знаходяться на складі, включаючи ті, термін придатності яких наближається, повинні працювати для захисту українського неба", — йдеться в заяві.

Окрім посилення військової підтримки, Сибіга вимагає від партнерів рішучих політичних кроків. Він закликав європейські країни перейняти досвід Німеччини та припинити діяльність так званих "російських домів".

На його переконання, поки Російська Федерація не зупинить свою агресію, її мережам впливу просто не можна дозволяти функціонувати в Європі. Підсумовуючи своє звернення, він зазначив, що союзники повинні рішуче діяти проти агресора.

"Тиск на Москву сприяє дипломатії, а не перешкоджає їй. Сильніший тиск наближає мир", — резюмував Андрій Сибіга.

Новини.LIVE повідомляє, що 5 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що наказав не бити по Києву три дні, починаючи з опівночі. Натомість речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін пояснив, що на фронті будь-яке затишшя росіяни просто використовують для себе. Поки нема обстрілів, ворог підвозить боєприпаси, стягує нові сили й готується до наступних атак, паралельно намагаючись непомітно бити по українських військових на місцях.

Водночас Польща вимагає від ЄС негайно змінити правила видачі віз для росіян. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський пояснив, що майже половина з двох тисяч російських дипломатів у Європі насправді працює на спецслужби, що особливо небезпечно після останніх диверсій і запусків безпілотників у Німеччині.