Путін наказав не бити по Києву три доби на тлі візиту Віткоффа та Кушнера

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у суботу, 5 вересня, наказав не завдавати ударів по Києву упродовж трьох днів. Відлік часу має початися опівночі. Водночас напередодні Україна оголошувала режим тиші, який Росія порушила масованими ударами.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмітрій Пєсков, передає Новини.LIVE.

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Путін наказав протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву

Пєсков підтвердив, що інформація про режим тиші надходила від України.

"Президент Росії дав вказівку, починаючи з сьогоднішньої опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву", — каже він.

За його словами, це пов’язано з підготовкою та проведенням зустрічей американців у Києві.

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Крім того, сьогодні російський диктатор Путін проведе зустріч з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Водночас станом на 15:00 повітряну тривогу оголошено у багатьох областях України. У повітряному просторі літають російські дрони.

Карта повітряних тривог станом на 5 вересня 15:00. Фото: alerts.in.ua

Як писали Новини.LIVE з посиланням на керівника ОП Кирила Буданова, Україна передала російській стороні пропозицію щодо припинення вогню. Її довели до відома Володимира Путіна, проте Москва не надала жодної відповіді. Йдеться про режим тиші з 5 по 8 вересня. Водночас упродовж ночі російські окупанти масовано атакували Україну. Зокрема, у Камʼянському Дніпропетровської області загинули пʼятеро людей.

А 5 вересня до Москви прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які проведуть переговори з російським керівництво стосовно завершення війни проти України.