Путин приказал не бить по Киеву в течение трех суток на фоне визита Уиткоффа и Кушнера

Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трех дней
Российский диктатор Владимир Путин в субботу, 5 сентября, приказал не наносить удары по Киеву в течение трех дней. Отсчет времени должен начаться в полночь. При этом накануне Украина объявила режим тишины, который Россия нарушила массированными ударами.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Новини.LIVE.
Путин приказал в течение трёх суток не наносить удары по Киеву
Песков подтвердил, что информация о режиме тишины поступила от Украины.
"Президент России дал указание, начиная с сегодняшней полуночи, в течение трех суток не наносить удары по Киеву", — говорит он.
По его словам, это связано с подготовкой и проведением встреч американцев в Киеве.
Кроме того, сегодня российский диктатор Путин проведет встречу с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
В то же время по состоянию на 15:00 воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. В воздушном пространстве летают российские дроны.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу ОП Кирилла Буданова, Украина передала российской стороне предложение о прекращении огня. Оно было доведено до сведения Владимира Путина, однако Москва не дала никакого ответа. Речь идет о режиме тишины с 5 по 8 сентября. В то же время в течение ночи российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности, в Каменском Днепропетровской области погибли пять человек.
А 5 сентября в Москву прибыли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые проведут переговоры с российским руководством о прекращении войны против Украины.