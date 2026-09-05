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Главная Новости дня Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трех дней

Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трех дней

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5 сентября 2026 14:55
Путин приказал не бить по Киеву в течение трех суток на фоне визита Уиткоффа и Кушнера
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин в субботу, 5 сентября, приказал не наносить удары по Киеву в течение трех дней. Отсчет времени должен начаться в полночь. При этом накануне Украина объявила режим тишины, который Россия нарушила массированными ударами.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Новини.LIVE.

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Путин приказал в течение трёх суток не наносить удары по Киеву

Песков подтвердил, что информация о режиме тишины поступила от Украины.

"Президент России дал указание, начиная с сегодняшней полуночи, в течение трех суток не наносить удары по Киеву", — говорит он.

По его словам, это связано с подготовкой и проведением встреч американцев в Киеве.

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Кроме того, сегодня российский диктатор Путин проведет встречу с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В то же время по состоянию на 15:00 воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. В воздушном пространстве летают российские дроны.

Карта повітряних тривог 5 вересня
Карта воздушных тревог по состоянию на 5 сентября, 15:00. Фото: alerts.in.ua

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу ОП Кирилла Буданова, Украина передала российской стороне предложение о прекращении огня. Оно было доведено до сведения Владимира Путина, однако Москва не дала никакого ответа. Речь идет о режиме тишины с 5 по 8 сентября. В то же время в течение ночи российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности, в Каменском Днепропетровской области погибли пять человек.

А 5 сентября в Москву прибыли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые проведут переговоры с российским руководством о прекращении войны против Украины.

Киев война владимир путин Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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