Буданов: Украина предложила России прекратить огонь, но ответа от Путина не последовало

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина направила России предложение о прекращении огня. Оно было доведено до сведения российского диктатора Владимира Путина, однако реакции со стороны Москвы не последовало. Предложение касалось как ударов по Украине, так и боевых действий на фронте.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в комментарии "Суспильному", передает Новини.LIVE.

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Прекращение огня между Украиной и Россией

"Дроны летают — вы все видели", — заявил Буданов.

Кроме того, глава ОП подтвердил визит американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября.

Буданов не исключил, что 6 сентября Россия может воздержаться от ударов по Киеву на фоне запланированного визита американских представителей.

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Как писали Новини.LIVE, 5 сентября в Москву прибыли Уиткофф и Кушнер, которые проведут переговоры с Россией о завершении войны против Украины. В то же время в Кремле не ожидают прорыва от визита американских представителей.

А украинские военные получили приказ соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября. Украина ожидала ответа от России. В то же время оккупанты массированно обстреливали украинские города этой ночью.