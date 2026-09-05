Буданов: Україна запропонувала Росії припинити вогонь, але відповіді від Путіна не було

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна надіслала Росії пропозицію стосовно припинення вогню. Її було доведено російському диктатору Володимиру Путіну, однак реакції з боку Москви не було. Пропозиція стосувалася як ударів по Україні, так і бойових дій на фронті.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі "Суспільному", передає Новини.LIVE.

Реклама

Припинення вогню між Україною та Росією

"Дрони летять — ви все бачили", — заявив Буданов.

Крім того, керівник ОП підтвердив візит американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва 6 вересня.

Буданов не виключив, що 6 вересня Росія може утриматися від ударів по Києву на тлі запланованого візиту американських представників.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 5 вересня до Москви прибули Віткофф та Кушнер, які проведуть перемовини з Росією щодо завершення війни проти України. Водночас у Кремлі не очікують прориву від візиту американських представників.

А українські воїни отримали наказ дотримуватися режиму тиші з 5 вересня по 8 вересня. Україна очікувала на відповідь від Росії. Водночас окупанти масовано били по українських містах цієї ночі.