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Головна Новини дня Буданов: Україна не отримала відповіді від РФ щодо режиму тиші

Буданов: Україна не отримала відповіді від РФ щодо режиму тиші

Ua ru
5 вересня 2026 14:02
Буданов: Україна запропонувала Росії припинити вогонь, але відповіді від Путіна не було
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна надіслала Росії пропозицію стосовно припинення вогню. Її було доведено російському диктатору Володимиру Путіну, однак реакції з боку Москви не було. Пропозиція стосувалася як ударів по Україні, так і бойових дій на фронті.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі "Суспільному", передає Новини.LIVE.

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Припинення вогню між Україною та Росією

"Дрони летять — ви все бачили", — заявив Буданов.

Крім того, керівник ОП підтвердив візит американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва 6 вересня.

Буданов не виключив, що 6 вересня Росія може утриматися від ударів по Києву на тлі запланованого візиту американських представників. 

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Як писали Новини.LIVE, 5 вересня до Москви прибули Віткофф та Кушнер, які проведуть перемовини з Росією щодо завершення війни проти України. Водночас у Кремлі не очікують прориву від візиту американських представників.

А українські воїни отримали наказ дотримуватися режиму тиші з 5 вересня по 8 вересня. Україна очікувала на відповідь від Росії. Водночас окупанти масовано били по українських містах цієї ночі.

війна Україна обстріли Кирило Буданов Росія Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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