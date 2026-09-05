Буданов: Україна запропонувала Росії припинити вогонь, але відповіді від Путіна не було

Буданов: Україна не отримала відповіді від РФ щодо режиму тиші
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна надіслала Росії пропозицію стосовно припинення вогню. Її було доведено російському диктатору Володимиру Путіну, однак реакції з боку Москви не було. Пропозиція стосувалася як ударів по Україні, так і бойових дій на фронті.
Про це Кирило Буданов сказав у коментарі "Суспільному", передає Новини.LIVE.
Припинення вогню між Україною та Росією
"Дрони летять — ви все бачили", — заявив Буданов.
Крім того, керівник ОП підтвердив візит американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва 6 вересня.
Буданов не виключив, що 6 вересня Росія може утриматися від ударів по Києву на тлі запланованого візиту американських представників.
Як писали Новини.LIVE, 5 вересня до Москви прибули Віткофф та Кушнер, які проведуть перемовини з Росією щодо завершення війни проти України. Водночас у Кремлі не очікують прориву від візиту американських представників.
А українські воїни отримали наказ дотримуватися режиму тиші з 5 вересня по 8 вересня. Україна очікувала на відповідь від Росії. Водночас окупанти масовано били по українських містах цієї ночі.