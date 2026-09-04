Сікорський закликав обмежити пересування дипломатів РФ у ЄС

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Варшава закликає Євросоюз кардинально змінити візову політику щодо росіян. На зустрічі у Ваймарі очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що майже половина з понад 2000 дипломатів РФ у Європі працює на спецслужби. Приводом стала нещодавня хвиля диверсій та атаки дронів у Німеччині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю Politico.

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Польща вимагає жорсткішого контролю за візами для росіян

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із закликом, що Європейський Союз має негайно посилити візові обмеження для росіян і суттєво скоротити присутність дипломатів РФ.

У четвер, 3 вересня, він зустрівся у німецькому місті Ваймар зі своїми колегами з Франції та Німеччини. Головною темою розмови стала хвиля гібридних атак, які прокотилися Європою. За підрахунками Варшави, зараз у країнах блоку перебуває понад 2000 російських дипломатів.

"У нас досі забагато російських дипломатів по всьому Європейському Союзу. Ми оцінюємо, що їх понад 2000, і ми вважаємо, що щонайменше 40 відсотків з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом", — розповів Сікорський.

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Він додав, що ці люди працюють на відомства, причетні до терористичної діяльності в країнах ЄС. Щоб захистити населення, польський міністр запропонував конкретні кроки, які стануть знаком солідарності з Німеччиною. Зокрема серед пропозицій є обмеження на видачу шенгенських віз, запровадження біометричних перепусток для громадян РФ, скорочення чисельності місій та заборона російським дипломатам виїжджати за межі тих держав, де вони акредитовані.

"Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування", — підкреслив дипломат.

Які країни ЄС готові підтримати Польщу щодо обмежень видачі віз росіянам

Ініціативу Варшави вже готові розглянути в Парижі. Очільник французького МЗС Жан-Ноель Барро запевнив, що його країна підтримає додаткові кроки, якщо цього вимагатимуть обставини.

Натомість міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уникнув прямої відповіді на запитання, чи причетний Кремль до диверсії на мюнхенському оборонному заводі.

"Я не можу багато про це говорити публічно. Зрештою, безпека Німеччини та безпека наших союзників мають пріоритет", — пояснив він. Вадефуль нагадав, що влада завжди ретельно розслідує подібні загрози.

Новини.LIVE повідомляли, що у Німеччині в ніч проти 3 вересня намагалися вчинити диверсію проти компанії, яка допомагає Україні озброєнням. У Мюнхені невідомі закинули запальні суміші на будмайданчик просто перед головним офісом технологічного гіганта Rohde & Schwarz.

Паралельно польський прем'єр Дональд Туск попередив про ознаки підготовки Кремля до масштабної ескалації. На його переконання, наступні сім-вісім місяців виявляться вкрай небезпечними для України, Польщі та сусідніх країн.

Через зростання загроз Варшава на три місяці запроваджує заборону на польоти вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Із 10 вересня до 9 грудня військові перекриють небо на низьких висотах до трьох кілометрів. Спецрежим діятиме цілодобово, але звичайні цивільні літаки літатимуть без перешкод.