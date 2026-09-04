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Польша требует закрыть границы ЕС для российских дипломатов

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4 сентября 2026 10:03
Сикорский призвал ограничить передвижения дипломатов РФ в ЕС
Министр иностранных дел Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Карина Хессланд

Варшава призывает Евросоюз кардинально изменить визовую политику в отношении россиян. На встрече в Ваймаре глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что почти половина из более чем 2000 дипломатов РФ в Европе работает на спецслужбы. Поводом послужила недавняя волна диверсий и атак дронов в Германии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью Politico.

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Польша требует ужесточения визового контроля в отношении россиян

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский Союз немедленно ужесточить визовые ограничения для россиян и существенно сократить присутствие дипломатов РФ.

В четверг, 3 сентября, он встретился в немецком городе Веймар со своими коллегами из Франции и Германии. Главной темой разговора стала волна гибридных атак, прокатившихся по Европе. По подсчётам Варшавы, сейчас в странах блока находится более 2000 российских дипломатов.

"У нас по-прежнему слишком много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. По нашим оценкам, их более 2000, и мы считаем, что как минимум 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом", — рассказал Сикорский.

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Он добавил, что эти люди работают на ведомства, причастные к террористической деятельности в странах ЕС. Чтобы защитить население, польский министр предложил конкретные меры, которые станут знаком солидарности с Германией. В частности, среди предложений — ограничение на выдачу шенгенских виз, введение биометрических пропусков для граждан РФ, сокращение численности миссий и запрет российским дипломатам выезжать за пределы тех государств, где они аккредитованы.

"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения", — подчеркнул дипломат.

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Инициативу Варшавы ужеготовы рассмотреть в Париже. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заверил, что его страна поддержит дополнительные меры, если этого потребуют обстоятельства.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уклонился от прямого ответа на вопрос, причастен ли Кремль к диверсии на мюнхенском оборонном заводе.

"Я не могу много об этом говорить публично. В конце концов, безопасность Германии и безопасность наших союзников имеют приоритет", — пояснил он. Вадефуль напомнил, что власти всегда тщательно расследуют подобные угрозы.

Новини.LIVE сообщали, что в Германии в ночь на 3 сентября была предпринята попытка диверсии против компании, которая поставляет оружие Украине. В Мюнхене неизвестные бросили зажигательные смеси на строительную площадку прямо перед главным офисом технологического гиганта Rohde & Schwarz.

Параллельно польский премьер Дональд Туск предупредил о признаках подготовки Кремля к масштабной эскалации. По его мнению, следующие семь-восемь месяцев окажутся крайне опасными для Украины, Польши и соседних стран.

В связи с ростом угроз Варшава на три месяца вводит запрет на полеты вдоль границ с Украиной и Беларусью. С 10 сентября по 9 декабря военные перекроют воздушное пространство на низких высотах до трех километров. Спецрежим будет действовать круглосуточно, но обычные гражданские самолеты будут летать беспрепятственно.

Европейский союз Польша Россия дипломатия Радослав Сикорский
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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