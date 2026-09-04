Сикорский призвал ограничить передвижения дипломатов РФ в ЕС

Министр иностранных дел Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Карина Хессланд

Варшава призывает Евросоюз кардинально изменить визовую политику в отношении россиян. На встрече в Ваймаре глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что почти половина из более чем 2000 дипломатов РФ в Европе работает на спецслужбы. Поводом послужила недавняя волна диверсий и атак дронов в Германии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью Politico.

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Польша требует ужесточения визового контроля в отношении россиян

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский Союз немедленно ужесточить визовые ограничения для россиян и существенно сократить присутствие дипломатов РФ.

В четверг, 3 сентября, он встретился в немецком городе Веймар со своими коллегами из Франции и Германии. Главной темой разговора стала волна гибридных атак, прокатившихся по Европе. По подсчётам Варшавы, сейчас в странах блока находится более 2000 российских дипломатов.

"У нас по-прежнему слишком много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. По нашим оценкам, их более 2000, и мы считаем, что как минимум 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом", — рассказал Сикорский.

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Он добавил, что эти люди работают на ведомства, причастные к террористической деятельности в странах ЕС. Чтобы защитить население, польский министр предложил конкретные меры, которые станут знаком солидарности с Германией. В частности, среди предложений — ограничение на выдачу шенгенских виз, введение биометрических пропусков для граждан РФ, сокращение численности миссий и запрет российским дипломатам выезжать за пределы тех государств, где они аккредитованы.

"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения", — подчеркнул дипломат.

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Инициативу Варшавы ужеготовы рассмотреть в Париже. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заверил, что его страна поддержит дополнительные меры, если этого потребуют обстоятельства.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уклонился от прямого ответа на вопрос, причастен ли Кремль к диверсии на мюнхенском оборонном заводе.

"Я не могу много об этом говорить публично. В конце концов, безопасность Германии и безопасность наших союзников имеют приоритет", — пояснил он. Вадефуль напомнил, что власти всегда тщательно расследуют подобные угрозы.

Новини.LIVE сообщали, что в Германии в ночь на 3 сентября была предпринята попытка диверсии против компании, которая поставляет оружие Украине. В Мюнхене неизвестные бросили зажигательные смеси на строительную площадку прямо перед главным офисом технологического гиганта Rohde & Schwarz.

Параллельно польский премьер Дональд Туск предупредил о признаках подготовки Кремля к масштабной эскалации. По его мнению, следующие семь-восемь месяцев окажутся крайне опасными для Украины, Польши и соседних стран.

В связи с ростом угроз Варшава на три месяца вводит запрет на полеты вдоль границ с Украиной и Беларусью. С 10 сентября по 9 декабря военные перекроют воздушное пространство на низких высотах до трех километров. Спецрежим будет действовать круглосуточно, но обычные гражданские самолеты будут летать беспрепятственно.