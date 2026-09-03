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Головна Новини дня У Німеччині напали на оборонну компанію, що постачає зброю Україні

У Німеччині напали на оборонну компанію, що постачає зброю Україні

Ua ru
3 вересня 2026 21:25
Диверсія у Мюнхені: затримали двох громадян Болгарії
Німецька поліція. Фото: DPA

У Німеччині сталася нова спроба диверсії, ціллю якої могла бути оборонна компанія, що співпрацює з Україною. Вночі у Мюнхені невідомі кинули кілька запальних пристроїв на будівельний майданчик, розташований безпосередньо перед штаб-квартирою технологічної групи Rohde & Schwarz.

Про це пише Tagesspiegel, передає Новини.LIVE.

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Компанія постачає технології та обладнання для України

Один із пристроїв спричинив пожежу, інший знешкодили спецпідрозділи. Значних збитків, за попередніми даними, немає. Водночас правоохоронці припускають, що напад міг бути спрямований саме проти оборонного підприємства.

Rohde & Schwarz має важливі зв'язки з Україною: компанія постачає українським військовим високоточне обладнання, а також співпрацює з виробниками у сферах радіоелектронної боротьби, радіорозвідки та протидії безпілотникам. У самій компанії заявили, що її приміщення внаслідок інциденту не постраждали.

Після спроби підпалу поліція затримала двох підозрюваних — 28-річну жінку та 38-річного чоловіка. Обоє є громадянами Болгарії. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн заявив, що останні інциденти можуть бути пов'язані з політичними мотивами та атаками на оборонну промисловість. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви нападу та перевіряють можливу причетність інших осіб.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 31 серпня на заводі WB Electronics у польському місті Скаржисько-Каменна сталася пожежа. Підприємство виробляє компоненти та системи для безпілотників, які використовують, зокрема, польські та українські військові.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні на заводі з виробництва боєприпасів в італійському місті Коллеферро неподалік Рима сталася пожежа, яка супроводжувалася вибухом. За попередньою інформацією, інцидент виник у цеху, де пресують порох.

Німеччина пожежа завод поліція Болгарія диверсія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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