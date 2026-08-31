Пожежа на заводі дронів у Польщі: підозрюють підпал

Приміщення заводу. Фото: WB ELECTRONICS

У ніч проти 31 серпня на заводі WB Electronics у польському місті Скаржисько-Каменна сталася пожежа. Підприємство виробляє компоненти та системи для безпілотників, які використовують польські й українські військові. Займання сталося близько 00:23. На момент пожежі завод був закритий, тому люди не постраждали. Після інциденту до роботи залучили поліцію та спеціальні служби.

Про це пише Onet, передає Новини.LIVE.

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Правоохоронці перевіряють версію навмисного підпалу

Займання виникло близько 00:23. Незадовго до цього на території заводу спрацював датчик проникнення. Крім того, камери спостереження зафіксували невідому людину в балаклаві, яка потрапила на територію підприємства через паркан.

Після пожежі неподалік заводу виявили рюкзак і светр. На місце направили поліцейських, кінолога зі службовим собакою та фахівців із тепловізійним обладнанням. Правоохоронці також розглядають версію навмисного підпалу та встановлюють усі обставини інциденту.

До розслідування залучили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки. Представник польських спецслужб заявив, що подію розглядають надзвичайно серйозно та перевіряють, чи могла пожежа бути актом саботажу. За даними рятувальників, займання не було масштабним. Ліквідація пожежі тривала близько двох годин. Під час роботи аварійні служби відключили електроенергію, загасили вогонь та очистили приміщення від диму.

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На момент пожежі завод не працював, тому ніхто не постраждав. Наразі місце події охороняє поліція, а розслідування перебуває під контролем районної прокуратури.

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