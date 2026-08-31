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Главная Новости дня В Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины

В Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины

Ua ru
31 августа 2026 16:23
Пожар на заводе по производству дронов в Польше: подозревают поджог
Помещения завода. Фото: WB ELECTRONICS

В ночь на 31 августа на заводе WB Electronics в польском городе Скаржиско-Каменная произошел пожар. Предприятие производит компоненты и системы для беспилотников, использующих польские и украинские военные. Возгорание произошло около 00:23. К моменту пожара завод был закрыт, поэтому люди не пострадали. После инцидента к работе были привлечены полиция и специальные службы.

Об этом пишет Onet, передает Новини.LIVE.

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Правоохранители проверяют версию умышленного поджога

Пожар возник около 00:23. Незадолго до этого на территории завода сработал датчик проникновения. Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали неизвестного человека в балаклаве, который проник на территорию предприятия через забор.

После пожара неподалеку от завода обнаружили рюкзак и свитер. На место направили полицейских, кинолога со служебной собакой и специалистов с тепловизионным оборудованием. Правоохранители также рассматривают версию умышленного поджога и устанавливают все обстоятельства инцидента.

К расследованию привлекли Агентство внутренней безопасности Польши и Службу военной контрразведки. Представитель польских спецслужб заявил, что к происшествию относятся чрезвычайно серьезно и проверяют, мог ли пожар быть актом саботажа. По данным спасателей, возгорание не было масштабным. Ликвидация пожара длилась около двух часов. В ходе работ аварийные службы отключили электроэнергию, потушили огонь и очистили помещение от дыма.

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На момент пожара завод не работал, поэтому никто не пострадал. В настоящее время место происшествия охраняет полиция, а расследование находится под контролем районной прокуратуры.

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Как сообщали Новини.LIVE, в польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев и жестоко избили их. Перед нападением один из поляков расспрашивал молодых людей об их происхождении и заявлял, что хочет устроить им "лекцию о Волынской трагедии".

Польша пожар завод полиция дроны
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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