Диверсия в Мюнхене: задержаны два гражданина Болгарии

Немецкая полиция. Фото: DPA

В Германии произошла новая попытка диверсии, целью которой могла стать оборонная компания, сотрудничающая с Украиной. Ночью в Мюнхене неизвестные бросили несколько зажигательных устройств на строительную площадку, расположенную непосредственно перед штаб-квартирой технологической группы Rohde & Schwarz.

Об этом пишет Tagesspiegel, передает Новини.LIVE.

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Компания поставляет технологии и оборудование для Украины

Одно из устройств вызвало пожар, другое обезвредили спецподразделения. Значительных убытков, по предварительным данным, нет. В то же время правоохранители предполагают, что нападение могло быть направлено именно против оборонного предприятия.

Rohde & Schwarz имеет важные связи с Украиной: компания поставляет украинским военным высокоточное оборудование, а также сотрудничает с производителями в сферах радиоэлектронной борьбы, радиоразведки и противодействия беспилотникам. В самой компании заявили, что её помещения в результате инцидента не пострадали.

После попытки поджога полиция задержала двух подозреваемых — 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Оба являются гражданами Болгарии. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн заявил, что последние инциденты могут быть связаны с политическими мотивами и атаками на оборонную промышленность. В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы нападения и проверяют возможную причастность других лиц.

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