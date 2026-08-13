В Италии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов KNDS

Пожар на складе боеприпасов в Италии. Фото: кадр из видео

На заводе по производству боеприпасов в городе Коллеферро недалеко от Рима произошел пожар и раздался взрыв. Инцидент произошел в цехе прессования пороха, и, по предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели временно не могут приступить к тушению пожара из-за угрозы повторных детонаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ansa.

Что известно о взрыве на заводе боеприпасов в Италии

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, в городе Коллеферро, расположенном к югу от Рима. Пожар и взрыв произошли на территории бывшего завода Simmel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy.

Взрыв прогремел непосредственно в цехе прессования пороха. По словам местных жителей, сначала они услышали громкий взрыв, после чего на предприятии сработала тревожная сигнализация.

На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных команд. Однако из-за угрозы повторных детонаций и высокой опасности спасатели временно не могут приступить к тушению пожара.

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Причины взрыва в настоящее время устанавливает следствие. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Что производят на заводе

На предприятии производят боеприпасы среднего и крупного калибра для наземной и морской обороны. Также завод производит твердое топливо для аэрокосмических ракет-носителей.

KNDS Ammo Italy входит в состав европейской оборонной группы KNDS, которая сотрудничает с Украиной в сфере производства боеприпасов и поставок вооружения.

Итальянская дочерняя компания группы поставляет боеприпасы в более чем 40 стран. В то же время у KNDS есть подтвержденные поставки вооружения и боеприпасов в Украину, однако это не означает, что именно KNDS Ammo Italy является поставщиком для Украины.

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