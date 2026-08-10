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Главная Новости дня Атака была спланирована: дрон атаковал уязвимую часть АН-124 в Лейпциге

Атака была спланирована: дрон атаковал уязвимую часть АН-124 в Лейпциге

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Дата публикации 10 августа 2026 12:56
Атака была спланирована: дрон атаковал уязвимую часть АН-124 в Лейпциге
Самолеты АН-24 в аэропорту. Фото: Die Zeit/Хендрик Шмидт

Инцидент с украинским самолетом АН-24 в Германии оказался не просто запугиванием, а реальной попыткой взорвать самолет. Западные СМИ узнали новые подробности этой атаки в аэропорту Лейпцига, которая едва не закончилась катастрофой. Только благодаря техническому сбою в дроне взрыва не произошло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на расследование немецкого издания Die Zeit.

Удар в зону топливных баков

Новые подробности опровергают первую версию полиции о том, что это было просто предупреждение без намерения что-либо разрушить. На самом деле управляемый FPV-дрон врезался прямо в крыло украинского грузового самолета Ан-124.

Удар пришелся именно на то место, где расположены топливные баки самолета. К тому же этот беспилотник был начинен профессиональной пластиковой взрывчаткой Semtex. Однако аппарат не взорвался при столкновении с крылом.

После удара поврежденный дрон пролежал на территории аэродрома незамеченным еще 4 часа. Его совершенно случайно заметил водитель экскурсионного автобуса. Мужчина просто наступил на аппарат, лежавший на земле, а уже потом вызвал охрану аэропорта.

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В немецком МВД заявили, что этот случай свидетельствует о новом уровне опасности и представляет собой прямую гибридную угрозу для страны.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпцига недалеко от украинского самолета Ан-124 обнаружили беспилотник с прикрепленным пакетом, содержащим детонатор. Саперы дистанционно обезвредили дрон, а в МИД Украины прокомментировали инцидент.

Также мы писали, что европейская разведка получила предупреждение о подготовке секретных операций и диверсий под чужим флагом со стороны российских спецслужб. Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Москва может использовать захваченные на фронте украинские беспилотники для нападения на объекты НАТО.

Германия диверсия FPV-дроны
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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