Атака была спланирована: дрон атаковал уязвимую часть АН-124 в Лейпциге

Самолеты АН-24 в аэропорту. Фото: Die Zeit/Хендрик Шмидт

Инцидент с украинским самолетом АН-24 в Германии оказался не просто запугиванием, а реальной попыткой взорвать самолет. Западные СМИ узнали новые подробности этой атаки в аэропорту Лейпцига, которая едва не закончилась катастрофой. Только благодаря техническому сбою в дроне взрыва не произошло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на расследование немецкого издания Die Zeit.

Удар в зону топливных баков

Новые подробности опровергают первую версию полиции о том, что это было просто предупреждение без намерения что-либо разрушить. На самом деле управляемый FPV-дрон врезался прямо в крыло украинского грузового самолета Ан-124.

Удар пришелся именно на то место, где расположены топливные баки самолета. К тому же этот беспилотник был начинен профессиональной пластиковой взрывчаткой Semtex. Однако аппарат не взорвался при столкновении с крылом.

После удара поврежденный дрон пролежал на территории аэродрома незамеченным еще 4 часа. Его совершенно случайно заметил водитель экскурсионного автобуса. Мужчина просто наступил на аппарат, лежавший на земле, а уже потом вызвал охрану аэропорта.

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В немецком МВД заявили, что этот случай свидетельствует о новом уровне опасности и представляет собой прямую гибридную угрозу для страны.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпцига недалеко от украинского самолета Ан-124 обнаружили беспилотник с прикрепленным пакетом, содержащим детонатор. Саперы дистанционно обезвредили дрон, а в МИД Украины прокомментировали инцидент.

Также мы писали, что европейская разведка получила предупреждение о подготовке секретных операций и диверсий под чужим флагом со стороны российских спецслужб. Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Москва может использовать захваченные на фронте украинские беспилотники для нападения на объекты НАТО.