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Головна Новини дня Атака була спланована: дрон атакував більш вразливу частину АН-124 у Лейпцигу

Атака була спланована: дрон атакував більш вразливу частину АН-124 у Лейпцигу

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 12:56
Атака була спланована: дрон атакував більш вразливу частину АН-124 у Лейпцигу
Літаки АН-24 у аеропорту. Фото: Die Zeit/Hendrik Schmidt

Інцидент з українським літаком АН-24 у Німеччині виявився не просто залякуванням, а реальною спробою підірвати літак. Західні ЗМІ дізналися нові деталі цієї атаки в аеропорту Лейпцига, який ледь не закінчився катастрофою. Тільки через технічний збій у дроні вибуху не сталося.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розслідування німецького видання Die Zeit.

Удар у зону паливних баків

Нові подробиці спростовують першу версію поліції про те, що це було просто  попередження без наміру щось зруйнувати. Насправді керований FPV-дрон врізався прямо в крило українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

Удар припав саме на те місце, де розташовані паливні баки літака. До того ж цей безпілотник був начинений професійною пластичною вибухівкою Semtex. Проте апарат не здетонував під час зіткнення з крилом.

Після удару пошкоджений дрон пролежав на території летовища непоміченим ще 4 години. Його абсолютно випадково побачив водій екскурсійного автобуса. Чоловік просто наступив на апарат на землі, а вже потім викликав охорону аеропорту.

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У німецькому МВС заявили, що цей випадок показує новий рівень небезпеки та є прямою гібридною загрозою для країни.

Як писали Новини.LIVE раніше, 5 серпня 2026 року в аеропорту Лейпцига неподалік від українського літака Ан-124 "Руслан" виявили безпілотник із прикріпленим пакетом із детонатором. Сапери дистанційно знешкодили дрон, а в МЗС України прокоментували інцидет

Також ми писали, що європейська розвідка отримала попередження про підготовку таємних операцій та диверсій під чужим прапором з боку російських спецслужб. Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен в заявив, що Москва може використати захоплені на фронті українські безпілотники для нападу на об'єкти НАТО.

Німеччина диверсія FPV-дрони
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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