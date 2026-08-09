Росія може використати українські дрони для атаки на країни НАТО

Військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Фінляндії побоюється масштабних провокацій на своїх кордонах з боку Російської Федерації. Російські війська можуть використати захоплені на фронті в Україні безпілотні апарати для проведення нападів на об'єкти НАТО під чужим прапором.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена місцевому виданню IS.

Загроза ескалації під чужим прапором

Головною метою таких гібридних операцій Кремля є спроба послабити єдність європейських країн та залякати союзників і перевірити реальну швидкість реагування підрозділів НАТО на прямі виклики.

За словами міністра, Фінляндії необхідно зберігати пильність: країні треба готуватися не лише до випадків зі збитими з курсу дронами, а й до більш незвичних подій.

"Нам доведеться бути дуже пильними. Ще за часів холодної війни КДБ в Росії організовувало настільки вигадливі операції, що, на жаль, все можливо", — заявив міністр.

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План інсценування ударів українськими дронами підтверджують і аналітичні дані литовської розвідки. Але, за словами Антті Хякканена, навіть використання росіянами українських безпілотників не дозволить приховати реальних замовників та виконавців цієї диверсії.

Як писали Новини.LIVE раніше, Нідерланди теж готуються до війни та створили умовний табор для майбутніх полонених росіян. Новий табір зможе за потреби дуже швидко прийняти до 2 тисяч людей. Військові вже протестували об'єкт на спеціальному полігоні у провінції Гронінген.

Також ми повідомляли, що НАТО планує надати Україні 140 млрд євро допомоги у 2026–2027 роках, по 70 млрд євро щороку. Але статистика попередніх років свідчить, що далеко не всі обіцянки союзників виконувалися в повному обсязі. Наприклад від початку повномасштабної війни європейські країни обіцяли Україні близько 400 млрд євро, однак фактично Київ отримав лменше 180 млрд євро.