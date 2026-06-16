Готуються до війни: Нідерланди створили умовний табор для полонених росіян

Полонені російські військовослужбовці на роботі. Фото: Новини.LIVE

У Нідерландах уперше за останні 30 років провели великі військові навчання. Солдати вчилися швидко зводити спеціальні табори для майбутніх військовополонених. Модульне містечко розгорнули на полігоні через можливе пряме зіткнення з російською армією в майбутньому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання NL Times.

Штучний інтелект замість людей-охоронців

Новий табір зможе за потреби дуже швидко прийняти до 2 тисяч людей. Військові вже протестували об'єкт на спеціальному полігоні у провінції Гронінген. Замість колючого дроту чи звичайних вишок із кулеметами тут будуть працювати камери.

Розумна техніка вміє сама розпізнавати підозрілі рухи або звуки біля паркану. Також у небі будуть постійно літати дрони і передавати відео охороні.

Умови проживання для полонених

Жити люди будуть у звичайних білих бараках, де розставили прості двоярусні ліжка. В одну кімнату планують селити не більше 20 людей, причому розділяти офіцерів та рядових не будуть. На території звели душові, їдальню, великі зони для прогулянок та медпункт.

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"Умовний супротивник може розраховувати на умови проживання як мінімум не гірші за ті, в яких перебувають наші власні військовослужбовці", — заявила керівник оперативної підтримки сухопутних військ Ніколь де Вольф.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Велика Британія на саміті G7 запровадила нові санкції проти російського нафтового тіньового флоту, а також повністю заблокувала судна зі скрапленим газом. Крім того, нові дворічні контракти з Британією про постачання палива на українські АЕС допоможуть підтримати їх роботу під час наступної важкої зими.

Також ми писали, що Нідерланди передадуть Україні протимінний корабель Almaar. Він отримає назву "Генічеськ", на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси.