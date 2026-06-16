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Главная Новости дня Готовятся к войне: Нидерланды создали лагерь для российских военнопленных

Готовятся к войне: Нидерланды создали лагерь для российских военнопленных

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 09:03
Готовятся к войне: Нидерланды создали лагерь для российских военнопленных
Пленные российские военнослужащие за работой. Фото: Новини.LIVE

В Нидерландах впервые за последние 30 лет провели крупные военные учения. Солдаты учились быстро возводить специальные лагеря для будущих военнопленных. Модульный городок развернули на полигоне из-за возможного прямого столкновения с российской армией в будущем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание NL Times.

Искусственный интеллект вместо людей-охранников

Новый лагерь сможет при необходимости очень быстро принять до 2 тысяч человек. Военные уже протестировали объект на специальном полигоне в провинции Гронинген. Вместо колючей проволоки или обычных вышек с пулеметами здесь будут работать камеры.

Умная техника умеет сама распознавать подозрительные движения или звуки у забора. Также в небе будут постоянно летать дроны и передавать видео охране.

Условия проживания для пленных

Жить люди будут в обычных белых бараках, где расставили простые двухъярусные кровати. В одну комнату планируют селить не более 20 человек, причем разделять офицеров и рядовых не будут. На территории построили душевые, столовую, большие зоны для прогулок и медпункт.

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"Условный противник может рассчитывать на условия проживания как минимум не хуже тех, в которых находятся наши собственные военнослужащие", — заявила руководитель оперативной поддержки сухопутных войск Николь де Вольф.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Великобритания на саммите G7 ввела новые санкции против российского нефтяного теневого флота, а также полностью заблокировала суда со сжиженным газом. Кроме того, новые двухлетние контракты с Великобританией на поставку топлива на украинские АЭС помогут поддержать их работу во время предстоящей суровой зимы.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине противоминный корабль Almaar. Он получит название "Геническ", в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы.

военные учения Нидерланды пленные
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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